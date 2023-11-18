عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| القصة الكاملة لنجاح مدارس النيل في مصر .. شروط الترشح لانتخابات اتحادات طلاب الجامعات لعام 2024

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

لطلاب الجامعات.. شروط الترشح لانتخابات الاتحادات 2024| تعرف عليها
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 -2024 ستعقد في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في موعدها المحدد من قبل المجلس، حيث تجرى خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي .

 

مركز إعداد القادة بجامعة القاهرة يعلن عن برنامج تدريبي مجاني| تفاصيل
يعلن مركز إعداد القادة بجامعة القاهرة، بالإدارة العامة لرعاية الشباب عن فتح باب الحجز للبرنامج التدريبي المجاني تنمية المهارات القيادية.

 

"دور الأنثروبولوجيا في المجتمعات الأفريقية" في ملتقى شباب الباحثين بجامعة القاهرة
تنظم كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، المُلتقى الأول لشباب الباحثين في الأنثروبولوجيا بعنوان "دور الأنثروبولوجيا في المجتمعات الإفريقية"، خلال يومي 19 و 20 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بالتكوين العلمي للباحثين، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم البحثية، وتعزيز معارفهم.

 

رضا حجازي يفتتح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسي في الزقازيق
افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى بقرية شرويدة، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية،  في إطار جهود الوزارة في تقديم تعليم جيد لأبنائها الطلاب في المحافظة، وإنشاء مدارس جديدة تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول.

 

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة الي المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

 

“صحتك تهمنا” .. ندوة لوحدة دعم المرأة بكلية الآداب جامعة عين شمس
نظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الآداب ونادي روتارى وكايرو بلاتينيوم  ندوة بعنوان صحتك تهمنا علي هامشها " المعرض الخيرى لملابس الطلاب " تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب ، الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة حنان محمد سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف وتنظيم الدكتورة هند الهلالي مديرة وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة، وبحضور الدكتورة أمل السيسي استاذ طب الأطفال جامعة القاهرة ورئيس برنامج المنحة العملاقة للقضاء علي سرطان عنق الرحم في مصر ومدير مشروعات روتاري القاهرة ، سهام جبريل مدير لجنه المحافظات بالمجلس القومي للمرأة ، جيهان طامو مدير لجنه المرأة والفتيات روتاري القاهرة ، نيللي سمير رئيسة نادي روتارى كايرو بلاتينيوم.  

 

مناهجها وطنية وشهادتها دولية| القصة الكاملة لنجاح مدارس النيل في مصر
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التوسع في مدارس النيل خلال الفترة المقبلة بتوجيهات من القيادة السياسية التي تشجع على التوسع في النماذج التعليمية الناجحة في مصر .

انتخابات الاتحادات 2024 مركز إعداد القادة جامعة القاهرة ملتقى شباب الباحثين الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مدرسة جيهان عبد الحكيم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 صحتك تهمنا كلية الاداب جامعة عين شمس مناهجها وطنية مدارس النيل Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب| اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة بدون طعام

القصة الكاملة|نجاة أهالي قرية بنوفر من الموت بسبب انفجار سيارة محملة باسطوانات غاز..صور

موضوعات متعلقة

خبير: التقدم المستمر في مستوى خريجي كليات الطب نتيجة للدعم الحكومي

لطلاب الجامعات.. شروط الترشح لانتخابات الاتحادات 2024| تعرف عليها

آخر موعد للترشح لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي والأعلى للثقافة 2023

تفاصيل المؤتمر الدولي الثالث لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

مصر مع الكويت|ننشر نتيجة قرعة البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة

خصم كبير على أفضل موبايل Realme.. عروض البلاك فرايداي

سأعود أقوى .. فينيسيوس يغيب 10 أسابيع عن ريال مدريد للإصابة

تشمل جباليا والزيتون.. الاحتلال يوسع هجماته في غزة

المسجد النبوي .. حكم كتابة الآيات القرآنية بالذهب على جدار قبلته

الاحتلال يدمر مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة محمرة بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

تتسبب في كوارث.. أخطاء غير متوقعة تحدث أثناء ممارسة الرياضة

فداء الشندويلي: شيخ الأزهر طلب مني كتابة سيناريو المنبر ولم يتدخل فيه.. ومررت بـ ثلاث لجان للموافقة عليه| حوار

نشرة المرأة والصحة.. أميرة أديب تشعل حفل زفاف ابن عمها.. فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي

فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ