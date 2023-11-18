أخبار التعليم| القصة الكاملة لنجاح مدارس النيل في مصر .. شروط الترشح لانتخابات اتحادات طلاب الجامعات لعام 2024

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لطلاب الجامعات.. شروط الترشح لانتخابات الاتحادات 2024| تعرف عليها

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 -2024 ستعقد في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في موعدها المحدد من قبل المجلس، حيث تجرى خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي .

مركز إعداد القادة بجامعة القاهرة يعلن عن برنامج تدريبي مجاني| تفاصيل

يعلن مركز إعداد القادة بجامعة القاهرة، بالإدارة العامة لرعاية الشباب عن فتح باب الحجز للبرنامج التدريبي المجاني تنمية المهارات القيادية.

"دور الأنثروبولوجيا في المجتمعات الأفريقية" في ملتقى شباب الباحثين بجامعة القاهرة

تنظم كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، المُلتقى الأول لشباب الباحثين في الأنثروبولوجيا بعنوان "دور الأنثروبولوجيا في المجتمعات الإفريقية"، خلال يومي 19 و 20 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بالتكوين العلمي للباحثين، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم البحثية، وتعزيز معارفهم.

رضا حجازي يفتتح مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسي في الزقازيق

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى بقرية شرويدة، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، في إطار جهود الوزارة في تقديم تعليم جيد لأبنائها الطلاب في المحافظة، وإنشاء مدارس جديدة تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول.

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة الي المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

“صحتك تهمنا” .. ندوة لوحدة دعم المرأة بكلية الآداب جامعة عين شمس

نظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الآداب ونادي روتارى وكايرو بلاتينيوم ندوة بعنوان صحتك تهمنا علي هامشها " المعرض الخيرى لملابس الطلاب " تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب ، الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة حنان محمد سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف وتنظيم الدكتورة هند الهلالي مديرة وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة، وبحضور الدكتورة أمل السيسي استاذ طب الأطفال جامعة القاهرة ورئيس برنامج المنحة العملاقة للقضاء علي سرطان عنق الرحم في مصر ومدير مشروعات روتاري القاهرة ، سهام جبريل مدير لجنه المحافظات بالمجلس القومي للمرأة ، جيهان طامو مدير لجنه المرأة والفتيات روتاري القاهرة ، نيللي سمير رئيسة نادي روتارى كايرو بلاتينيوم.

مناهجها وطنية وشهادتها دولية| القصة الكاملة لنجاح مدارس النيل في مصر

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التوسع في مدارس النيل خلال الفترة المقبلة بتوجيهات من القيادة السياسية التي تشجع على التوسع في النماذج التعليمية الناجحة في مصر .