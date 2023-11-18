“صحتك تهمنا” .. ندوة لوحدة دعم المرأة بكلية الآداب جامعة عين شمس

نظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الآداب ونادي روتارى وكايرو بلاتينيوم ندوة بعنوان صحتك تهمنا علي هامشها " المعرض الخيرى لملابس الطلاب " تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب ، الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة حنان محمد سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف وتنظيم الدكتورة هند الهلالي مديرة وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة، وبحضور الدكتورة أمل السيسي استاذ طب الأطفال جامعة القاهرة ورئيس برنامج المنحة العملاقة للقضاء علي سرطان عنق الرحم في مصر ومدير مشروعات روتاري القاهرة ، سهام جبريل مدير لجنه المحافظات بالمجلس القومي للمرأة ، جيهان طامو مدير لجنه المرأة والفتيات روتاري القاهرة ، نيللي سمير رئيسة نادي روتارى كايرو بلاتينيوم.

أكدت الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، حرص الكلية منذ ٢٠١٦ على المشاركة في فعاليات حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة برعاية المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وحدة دعم المرأة، حيث بدأت حملة ال١٦ يوم مناهضة العنف ضد المرأة علي مدار يومين في رحاب كلية الاداب من خلال افتتاح المعرض الخيري في اليوم الاول بالإضافة الي فعاليات ندوة بعنوان "صحتك تهمنا" في اليوم الثاني علي التوالي بكلية الأداب جامعة عين شمس .

وأشارت لدور المرأة وانها نصف المجتمع ودورها كبير في التقدم والتطور ، وان المرأة والرجل أركان اساسية ومكملة لبعضهم البعض في المجتمع ، معربة عن مساندتها للعمل الخيري داخل المجتمع وخاصة جامعة عين شمس ومدي استفادة الطلاب بالخدمات المقدمه من قبل المعارض وحملات التوعية بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف داخل الجامعة .

واوضحت الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المراة ومناهضة العنف دور الوحدة في عمل حملات توعية صحية للطلاب للتعرف علي الأمراض المنتشرة والخبيثة كالاورام وكيفية اكتشاف المرض والحماية من خلال التعرف علي أنواع الطعام التي تقوي مناعه الجسم وتحمي من التعرض للسرطانات ، بالاضافة الي إبراز وتوضيح دور وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف من الاخصائيين والاستشاريين والطلاب المتطوعين من كليات الجامعة بعمل حملات توعية للطلاب الجدد عن ماهية الوحده والخدمات المقدمه ، وتوضيح دور الوحدة في دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس للطلاب و الطالبات لخلق بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي ، والتعرف علي الدورات التدريبية التي تقدمها الوحدة لتنمية قدرات الطالبات النفسية والجسدية والتغلب علي الأزمات والمشاعر السلبية الناتجة عن تعرضهن للعنف والتنمر من خلال توفير سبل الحماية للطلاب والطالبات سواء داخل او خارج الحرم الجامعي .

أشارت ا.د امل السيسي استاذ طب الاطفال جامعة القاهرة ورئيس برنامج المنحة العملاقة للقضاء علي سرطان عنق الرحم في مصر الي وجود انواع جديدة من السرطانات المنتشرة في العالم ومنها الورم الحليمي البشري ويسبب في بعض الاحيان السرطانات والسنط الجلدي ويصيب الرجال والنساء ومن الممكن ان ينتقل هذا الفيروس عند طريق العدوي والتلامس الجلدي او استعمال الاغراض الخاصة بالاشخاص الاخرين وأستخدام الليزر دون تعقيم من شخص للاخر في المراكز المتخصصة ، ينتشر في القاهرة بنسبة ١٠ % نتيجة نقص المناعة والضغط والسكر ونسبة دهون الجسم عالية والتدخين او أخذ ادوية سرطانية كميائية ، كما يمكن إنتشار الورم بين الرجال بطرق مختلفة ويوجد في اماكن متعددة كالفم والبلعوم نتيجة التدخين والشرج والرقبة والسنط الجلدي ، ويمكن القضاء علي المرض من خلال الكشف المبكر وأخذ التطعيمات.

أشارت سهام جبريل عضو لجنه ال٣٠ وعضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنه المحافظات لدور المجلس القومي للمرأة ودعمه تمكينها في السنوات الماضية والقادمه من خلال استراتيجية ٢٠٣٠ والتي تم اعتمادها من قبل رئيس الجمهوية سنه ٢٠١٦ وفي عام ٢٠١٧ تم إعلان تمكين المرأة المصرية من خلال تلك الاستراتيجية ونتج عنها العديد من المحاور الرئيسة وهما التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والقانوني وأخيراً محور الحماية ويعد من اهم المحاور لإهتمامه بصحة المرأة والفتيات وحمايتهم من اضرار الامراض المزمنه المنتشرة كالاورام السرطانية من خلال عمل حملات توعية داخل المحافظات ، بالاضافة الي حماية المراة من كافة أشكال العنف كالعنف الاسري والالكتروني والتحرش والتنمر والحرمان من الميراث والإجبار علي الزواج المبكر للقاصرات داخل المجتمع ، ويقوم المجلس القومي للمراة من خلال كل هذة الادوار بالدعم المباشر للمرأة في مواجهه المشكلات والعنف التي تتعرض له داخل المجتمع ، مشيرة أن المرأة المصرية تعد خط الدفاع الثالث والاهم داخل المجتمع المصري .

اوضحت الدكتورة .جيهان طامو مدير لجنه المرأة والفتيات دور روتاري كايرو بلاتنيوم في دعم المجتمع وعمل القوافل الطبية ومعارض الملابس وحملات التوعية للمجتمع المدني .

واوضحت نيلي سمير مدير نادي روتاري بلاتنيوم بانه اقدم مؤسسة مجتمع مدني تخدم المجتمع المصري منذ عام ٩٢ عام في كافة المجالات التنموية والخاصة بدعم المرأة وصحه الفتيات داخل حرم الجامعي من خلال الحملة التوعوية لكيفية الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم وكيفية الوقاية من سرطان عنق الرحم ، وتأتي الندوة ضمن فعالية تنظمها وحده دعم المراة ومناهضة العنف بجامعه عين شمس بالتعاون مع روتاري كايرو بلاتينيوم خلال يومين متتاليين داخل الحرم الجامعي واشتمل علي حملة توعية بانواع السرطان التي تصيب الانسان ، وماهية عمل وحدة دعم المرأه والخدمات المقدمه للفتيات والمراة بالحرم الجامعي واشتملت الفعالية علي معرض خيري للملابس للطلاب والعاملات بجامعة عين شمس .

وفي الختام تم توزيع الدروع والشهادات لعميدة الكلية والوكلاء والحضور والمشاركين في الندوة وأعضاء نادي روتاري كايرو بلاتينيوم من خلال وحدة دعم المراة ومناهضة العنف برئاسة الدكتورة هند الهلالي مدير وحده دعم المرأة ومناهضة العنف .

أكدت الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية على حرص الكلية منذ ٢٠١٦ على المشاركة في فعاليات حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة برعاية المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وحدة دعم المرأة، حيث بدأت حملة ال١٦ يوم مناهضة العنف ضد المرأة علي مدار يومين في رحاب كلية الاداب من خلال افتتاح المعرض الخيري في اليوم الاول بالإضافة الي فعاليات ندوة بعنوان "صحتك تهمنا" في اليوم الثاني علي التوالي بكلية الأداب جامعة عين شمس .

وأشارت لدور المرأة وانها نصف المجتمع ودورها كبير في التقدم والتطور ، وان المرأة والرجل أركان اساسية ومكملة لبعضهم البعض في المجتمع ، معربة عن مساندتها للعمل الخيري داخل المجتمع وخاصة جامعة عين شمس ومدي استفادة الطلاب بالخدمات المقدمه من قبل المعارض وحملات التوعية بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف داخل الجامعة .

واوضحت الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف دور الوحدة في عمل حملات توعية صحية للطلاب للتعرف علي الأمراض المنتشرة والخبيثة كالأورام وكيفية اكتشاف المرض والحماية من خلال التعرف علي أنواع الطعام التي تقوي مناعه الجسم وتحمي من التعرض للسرطانات ، بالاضافة الي إبراز وتوضيح دور وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف من الاخصائيين والاستشاريين والطلاب المتطوعين من كليات الجامعة بعمل حملات توعية للطلاب الجدد عن ماهية الوحده والخدمات المقدمه ، وتوضيح دور الوحدة في دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس للطلاب و الطالبات لخلق بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي ، والتعرف علي الدورات التدريبية التي تقدمها الوحدة لتنمية قدرات الطالبات النفسية والجسدية والتغلب علي الأزمات والمشاعر السلبية الناتجة عن تعرضهن للعنف والتنمر من خلال توفير سبل الحماية للطلاب والطالبات سواء داخل او خارج الحرم الجامعي .

أشارت الدكتورة أمل السيسي استاذ طب الاطفال جامعة القاهرة ورئيس برنامج المنحة العملاقة للقضاء علي سرطان عنق الرحم في مصر الي وجود انواع جديدة من السرطانات المنتشرة في العالم ومنها الورم الحليمي البشري ويسبب في بعض الاحيان السرطانات والسنط الجلدي ويصيب الرجال والنساء ومن الممكن ان ينتقل هذا الفيروس عند طريق العدوي والتلامس الجلدي او استعمال الاغراض الخاصة بالاشخاص الاخرين وأستخدام الليزر دون تعقيم من شخص للاخر في المراكز المتخصصة ، ينتشر في القاهرة بنسبة ١٠ % نتيجة نقص المناعة والضغط والسكر ونسبة دهون الجسم عالية والتدخين او أخذ ادوية سرطانية كميائية ، كما يمكن إنتشار الورم بين الرجال بطرق مختلفة ويوجد في اماكن متعددة كالفم والبلعوم نتيجة التدخين والشرج والرقبة والسنط الجلدي ، ويمكن القضاء علي المرض من خلال الكشف المبكر وأخذ التطعيمات.

أشارت سهام جبريل عضو لجنه الـ٣٠ وعضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المحافظات لدور المجلس القومي للمرأة ودعمه تمكينها في السنوات الماضية والقادمه من خلال استراتيجية ٢٠٣٠ والتي تم اعتمادها من قبل رئيس الجمهوية سنه ٢٠١٦ وفي عام ٢٠١٧ تم إعلان تمكين المرأة المصرية من خلال تلك الاستراتيجية ونتج عنها العديد من المحاور الرئيسة وهما التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والقانوني وأخيراً محور الحماية ويعد من اهم المحاور لإهتمامه بصحة المرأة والفتيات وحمايتهم من اضرار الامراض المزمنه المنتشرة كالاورام السرطانية من خلال عمل حملات توعية داخل المحافظات ، بالاضافة الي حماية المراة من كافة أشكال العنف كالعنف الاسري والالكتروني والتحرش والتنمر والحرمان من الميراث والإجبار علي الزواج المبكر للقاصرات داخل المجتمع ، ويقوم المجلس القومي للمراة من خلال كل هذة الادوار بالدعم المباشر للمرأة في مواجهه المشكلات والعنف التي تتعرض له داخل المجتمع ، مشيرة أن المرأة المصرية تعد خط الدفاع الثالث والاهم داخل المجتمع المصري .

اوضحت الدكتورة جيهان طامو مدير لجنه المرأة والفتيات دور روتاري كايرو بلاتنيوم في دعم المجتمع وعمل القوافل الطبية ومعارض الملابس وحملات التوعية للمجتمع المدني .

واوضحت نيلي سمير مدير نادي روتاري بلاتنيوم بانه اقدم مؤسسة مجتمع مدني تخدم المجتمع المصري منذ عام ٩٢ عام في كافة المجالات التنموية والخاصة بدعم المرأة وصحه الفتيات داخل حرم الجامعي من خلال الحملة التوعوية لكيفية الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم وكيفية الوقاية من سرطان عنق الرحم ، وتأتي الندوة ضمن فعالية تنظمها وحده دعم المراة ومناهضة العنف بجامعه عين شمس بالتعاون مع روتاري كايرو بلاتينيوم خلال يومين متتاليين داخل الحرم الجامعي واشتمل علي حملة توعية بانواع السرطان التي تصيب الانسان ، وماهية عمل وحدة دعم المرأه والخدمات المقدمه للفتيات والمراة بالحرم الجامعي واشتملت الفعالية علي معرض خيري للملابس للطلاب والعاملات بجامعة عين شمس .

وفي الختام تم توزيع الدروع والشهادات لعميدة الكلية والوكلاء والحضور والمشاركين في الندوة وأعضاء نادي روتاري كايرو بلاتينيوم من خلال وحدة دعم المراة ومناهضة العنف برئاسة ا.د هند الهلالي مدير وحده دعم المرأة ومناهضة العنف .