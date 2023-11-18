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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: 3 ملايين سوداني يواجهون خطر الإصابة بـ الكوليرا

صدى البلد

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، خلال كلمته عبر مكالمة الفيديو في مؤتمر القضايا الآن في السودان المنعقد في القاهرة ، أن هناك ٣ مليون سوداني معرضون للإصابة بمرض الكوليرا.


وأوضح مدير عام الصحة العالمية، إن أزمة الصحة السوادنية وصلت لحال صعب، وهناك منصات عديدة ملئية بالمرضي، وانتشارالأوبئة، وهناك ٣ ملايين معرضون للإصابة بمرص الكولرا.


وأضاف غيبريسوس هناك العديد من الأطفال الذين يعانو  من المرض، كما أن المجاعة تضاعفت في السودان، مشيرا إلى أن هناك عشرين مليون سوداني معرضون للمجاعة.

وقال غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية تحاول تقديم العلاجات اللازمة واتخاذ التدابير لمنع انتشار الأمراض المعادية، والدعم الطبي لأبد أن يصل للسوادن، ونتمكن من تقديم المساعدات للشعب السوداني.

من ناحية أخرى، قالت المدير الاقليمي لجمعية القرن الأفريقي النسائيية، هالة القرب، إن بقايا نظام البشير الذين أحد الأليات الرئيسية لتدمير دافور، قبل أن يطلق عليهم مليشات الدعم السريع، إن هذا الشعب يحاول الوصول إلى الاستقرار.

ولفتت القرب إلى أنه في بداية العام الحالي بدأت قوات الدعم السريع في السيطرة على السوادن، وبداوا في التخريب والعنف الجنسي ضدالمواطنيين الأبرياء.

وأوضحت أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية في تلك الظروف في السوادن يعد أمرا خطيرا، وذلك لأن الإدارة الحالية اخفقت في تقديم التزاماتها للشعب السوداني.

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