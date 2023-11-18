الآلاف يتظاهرون في مدريد احتجاجا على صفقة العفو عن الانفصاليين الكتالونيين.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد مشاركة الآلاف في مظاهرة بالعاصمة الإسبانية مدريد احتجاجا على صفقة رئيس الوزراء للعفو عن الانفصاليين الكتالونيين.

وأوضحت أن الآلاف من مناصري اليمين المعارض في إسبانيا خرجوا في مظاهرة بالعاصمة مدريد تنديداً بصفقة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للعفو عن الانفصاليين الكتالونيين.

وتابعت أنه خرج اليوم السبت الآلاف من أعضاء الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب فوكس المحافظ تنديداً بالصفقة التي أبرمها سانشيز مع الانفصاليين.



كان سانشيز قد قرر عدم ملاحقة الانفصاليين قضائياً في مقابل مساندتهم له في تشكيل حكومة جديدة برئاسته.