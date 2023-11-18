مقتل جندي إسرائيلي عند الحدود الشمالية مع لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بمقتل جندي إسرائيلي عند الحدود الشمالية مع لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق، أنه تم إطلاق عدد من قذائف الهاون من لبنان تجاه مستوطنة مرجليوت.

كما تصاعدت أعمدة الدخان في جوار موقع "العباد" الإسرائيلي بعد تعرضه للقصف.

فيما تم استهداف موقع الاحتلال الصهيوني في "حدب يارين" في القطاع الغربي من جنوب لبنان

من جانبها؛ ردت قوات الاحتلال بقصف مدفعي وفوسفوري إسرائيلي على أطراف بلدة مروحين.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات جوية على أطراف بلدة الناقورة وعيتا الشعب ودبل.