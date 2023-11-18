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محافظات

وزير التربية والتعليم ومحافظ الشرقية يجتمعان بقيادات ومديرى الإدارات التعليمية

صدى البلد

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعاً بقيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية للوقوف على الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي ، وتنفيذ المهام والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بدأ اللقاء بترحيب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحضور مؤكدًا حرصه على حضور هذه اللقاءات التي تعزز ضمان تحقيق أهداف العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  ضرورة تنمية روح الولاء والإنتماء للطلاب وممارسة الحقوق والمواطنة حيث أن المواطنة والولاء والإنتماء هي أهداف تربوية ، مشيرًا إلى أنه سيتم غداً إطلاق برنامج " تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" والذي يستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والأخصائيين الإجتماعيين ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية ويتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية ومعنى المواطنة وممارسة الحقوق فضلًا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

كما شدد الوزير على الدور الهام لمدير المدرسة في تطوير المدرسة، وبالتالي تطوير العملية التعليمية، موجهًا بتعظيم الاستفادة من المديرين الجدد من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، والذين تم منحهم تدريبًا شاملًا لمدة ٦ أشهر، ومنح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم لهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم.

وقال  إن الوزارة تعمل على العديد من المحاور، وتنفيذ الإجراءات التي تضمن تحقيق عام دراسي منضبط وآمن ورفع العبء عن كاهل الطلاب والأسرة المصرية، ومن بينها مجموعات الدعم المدرسي، موجهًا بتوفير كافة وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، والتواصل مع أولياء الأمور؛ لمتابعة مستوى الطالب الدراسي وتعظيم  الاستفادة من هذه المجموعات.

ولإتاحة الفرصة لتحقيق أقصي درجات التحصيل الدراسي للطلاب، وجه الوزير بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمحافظة بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة مجاناً على موقعها الرسمي، مضيفًاً أنه لإثراء عملية التعلم تم تزويد هذه المواد باختبارات على كل وحدة دراسية يقوم الطالب بحلها ويمكن تقييم أدائه من خلالها.

وقال “حجازي” أن الوزارة استعانت بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية؛ لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات والمنصات التعليمية، وإتاحة هذه الدروس على قنوات "مدرستنا" ومنصات البث المباشر، موجهًا أيضا بأقصى درجات الاستفادة من فترات المشاهدة لقنوات "مدرستنا" بالمدارس.

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كما اطمأن الوزير على خطة المديرية التعليمية للإستعداد لإمتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تعقد في المحافظة بالنظام المعتاد كالعام الماضي وليس بنظام البوكليت، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بانتظام سير الامتحانات ومنع الغش.

ومن جانبه رحب محافظ الشرقية بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظة مشيدًا بجهود الوزارة في الارتقاء بمنظومة التعليم ومتابعته المستمرة على مدى العام الدراسى لكل المحافظات، وتذليل أي عقبات من أجل الخروج بعام دراسى منضبط ومتميز، وتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

وفي نهايه اللقاء أهدى محافظ الشرقية شعار المحافظة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني تقديراً لدوره البارز في النهوض بالعملية التعليميه مؤكداً أن زيارته اليوم سوف تساهم وبشكل كبير في تحفيز القائمين على العملية التعليمية بها على العمل بجدية وإخلاص من أجل مستقبل وطننا الغالي.

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