في طريقهم إلى موسكو.. روسيا تعلن إجلاء 120 من مواطنيها في غزة

ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت، أن 120 شخصا من المواطنين الروس خرجوا من قطاع غزة في طريقهم إلى العاصمة موسكو.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، إن طائرة تابعة للوزارة ستنقل من القاهرة مجموعة جديدة من المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم بعد أن تم إجلائهم من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاء في بيان للوزارة: "ستقوم طائرة خاصة تابعة للوزارة بنقل 120 مواطنا آخر إلى موسكو وهم من مواطني روسيا وأفراد عائلاتهم الذين تم إجلاؤهم من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضافت: في الوقت الحالي، تم تشكيل مجموعة المواطنين المذكورة وهم يتجهون بالفعل إلى مطار القاهرة لمواصلة الرحلة إلى موسكو".

وتابعت: في القاهرة، يقدم الجانب الروسي المساعدة الطبية والنفسية للمواطنين المذكورين، ويقدمون الطعام والماء، ويساعدونهم في تنظيم الأعمال الورقية اللازمة، ويولون اهتماما خاصا للأطفال".

ووفقا للوكالة فأنه تم بالفعل إجلاء أكثر من 500 شخص من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.