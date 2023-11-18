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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات في تل أبيب تطالب بإنهاء الحرب على غزة

صدى البلد

تظاهر عشرات الإسرائيليين، اليوم السبت، في تل أبيب مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق لتبادل جميع الأسرى فورا، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن المجزرتين التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مدرستي الفاخورة وتل الزعتر أسفرت عن سقوط مئات الشهداء.

كانت قوات الاحتلال ارتكبت  مجزرة  بمدرسة تل الزعتر شمال قطاع غزة بالتزامن مع مجزرة مدرسة الفاخورة.

وواصلت قوات الإحتلال قصف جباليا شمال غزة بقذائف الفسفور

وارتكبت  مجزرة اخري  بحق عائلة حسن ياسين أبو حبل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بعد قصف منزلها الذي يعيش فيه 32 فرداً.
وقصف جيش الاحتلال النازحين في مدرسة الفاخورة شمال غزة.

عشرات الإسرائيليين تل أبيب تظاهر وقف الحرب قطاع غزة اتفاق لتبادل جميع الأسرى وزارة الصحة الفلسطينية

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