شولتس يطالب نتنياهو بتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، أن هناك حاجة ملحة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال شولتس لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن هناك "حاجة ملحة" لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.

وأضاف مكتب شولتس في بيان بعد اتصال هاتفي بين الزعيمين إن شولتس "شدد على الحاجة الملحة لتحسين الوضع الإنساني لسكان قطاع غزة، مؤكدًا أن "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية يمكن أن يساهم في تحسين كبير في رعاية السكان".

وكان عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، نسيم فاتوري، دعا اليوم السبت، إلى حرق قطاع غزة.

ونشر العضو المتطرف في تغريدة على حسابه على "أكس" قال فيها "كل الانشغال بمدى توفر الإنترنت في غزة ألا يظهر ذلك أننا لم نتعلم شيئا.. نحن إنسانيون للغاية.. احرقوا غزة الآن لا أقل من ذلك".

وبعد ما تعرضت تغريدته لتبليغات لمحتواها التحريضي، وضع موقع "إكس" ملاحظة تحذيرية عليها حيث قام النائب الإسرائيلي بحذف التدوينة، ونشر أخرى قال فيها "لا وقود ولا ماء حتى يعود المختطفون".

وكان فاتوري، قد طالب في وقت سابق، بنقل سكان غزة إلى اسكتلندا الواقعة شمال غرب أوروبا.