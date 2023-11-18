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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 6 جنود إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في الهجوم البري على غزة

الهجوم البري على
الهجوم البري على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مصرع 6 من جنوده وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة في عملياته بقطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن 6 من جنوده قتلوا خلال الهجمات في غزة، ليصل عدد القتلى في الهجوم البري ضد القطاع إلى 57.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم السبت، عن توسيع عملياته الهجومية في قطاع غزة لتشمل جباليا والزيتون.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إنه يقوم بتوسيع هجماته في قطاع غزة، وتنفذها الفرقة 36 في حي الزيتون بمدينة غزة، والفرقة 162 في جباليا.

وأضاف في بيان صادر أن القيادة الجنوبية “تواصل توسيع أنشطتها العملياتية في أحياء إضافية” وتعمل على “استهداف وضرب البنية التحتية لحماس.

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