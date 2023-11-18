نائب رئيس مستقبل وطن: ندعم السيسي الذي حمل على عاتقه هموم الوطن منذ 2013

أكد النائب أحمد عبد الجواد، عضو مجلس الشيوخ، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، الاصطفاف خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، الذي يعقد الآن بقاعة المؤتمرات بالأزهر الشريف.

وقال "عبد الجواد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل على عاتقه هموم الوطن، منذ عام 2013، والذي لاقى دعمً شعبيًا جارفًا.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن إنجازات الرئيس السيسي لا يمكن سردها في مؤتمر، لكن ما نؤكد عليه هو أننا امام قائد زعيم مدرك للأمن القومي المصري والعربي.

ودعا النائب أحمد عبد الجواد، جموع الشعب المصري، للخروج في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس مصر القادم.

ويعقد المؤتمر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تنطلق فعالياتها مطلع الشهر المقبل، ويتنافس فيها 4 مرشحين، هم: الرئييس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.



ينعقد المؤتمر بحضور ٥٧رئيس حزب سياسى و٥٠نائبا بمجلس الشيوخ والنواب و٣٠عضوا من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين و١٠رؤساء نقابات مهنية وعمالية.

من أبرز الحاضرين، النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، وكمال حسنين، رئيس حزب الريادة، والدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، والدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، والنائب أحمد عبد الجواد، أمين تنظيم حزب مستقبل، والنائب أحمد دياب، والكاتب طارق درويش رئيس حزب الأحرار، وعصمت الميرغني، مؤسس ورئيسة حزب الاجتماعي الحر، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وموسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد.