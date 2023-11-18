الهباش: لا يوجد أمر يمكن أن يرقى لقطرة دم تسيل من طفل فلسطيني

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن المسئولية الأخلاقية و الوطنية تفرض على كل صاحب قرار أن يجعل الأولوية لحماية الدم الفلسطيني، و وقف العدوان و حماية المدنيين ووقف سفك الدماء، موضحا أن أي أمور أخرى لا يمكن أن ترقى إلى قطرة دم واحدة تسيل من طفل فلسطيني أو أي مواطن فلسطيني.

وعبر "الهباش"، خلال مداخلته ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، عن تمنيه بوضع هذه الأولوية في صدر اهتمام الجميع و على رأسها، معقبا: "لا معنى لأي شيء إذا استمر الشعب الفلسطيني في هذا الحال و الذبح و التدمير و التهجير، و لا معنى لأي مكسب سياسي إذا كان الشعب الفلسطيني سيدفع هذا الثمن الباهظ".

كل ما يجري هو عكس ما تعلنه

وتابع، أن قرار وقف العدوان موجود بأمريكا و ليس إسرائيل، موضحا أن ما نراه على أرض الواقع عكس ما تقوله أمريكا، فهي تحمي المخططات الإسرائيلية و تصمت على ما تمارسه إسرائيل، معقبا: "كل ما يجري هو عكس ما تعلنه".

