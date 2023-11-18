الهباش: إسرائيل لا تزال تضرب بعرض الحائط وأمريكا تبيع الوهم للعالم

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن المذبحة و حرب الإبادة لا تزال مستمرة و مفتوحة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "لا تزال إسرائيل تضرب بعرض الحائط و تدوس بجنازير دباباتها".

وأوضح "الهباش"، خلال مداخلته ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك ضوء أخضر أمريكي مجرم يعطي كل الدعم للاحتلال و يغطي كل جرائمه و كل ما يقترفه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني.

ولفت، إلى أن الهدف وراء كل ما تفعله إسرائيل هو إجبار الفلسطينيين على الهجرة، موضحا أن فلسطين قد رفضت هذا بكل قوة و كان بجانبها مصر وعدة دول و من ضمنهم أمريكا، معقبا: " أمريكا تتحدث بلغة و تمارس على الأرض لغة أخرى".

أمريكا لديها لغة مزدوجة

وأكمل، أن الولايات المتحدة لديها معايير و لغة مزدوجة تسببت بكل ذلك الإجرام و المأساة الذي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وصرح، أن قرار وقف العدوان موجود بأمريكا و ليس إسرائيل، موضحا أن ما نراه على أرض الواقع عكس ما تقوله أمريكا، فهي تحمي المخططات الإسرائيلية و تصمت على ما تمارسه إسرائيل، بينما تبيع لجميع العالم الوهم بأنها ضد استمرار التهجير و قصف المدنيين و غيره من الجرائم، و كل ما يجري هو عكس ما تعلنه.