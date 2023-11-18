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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات اليورو.. كرواتيا تضرب لاتفيا بهدفين دون رد

منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا

فاز منتخب كرواتيا على مضيفه منتخب لاتفيا 2-0، اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات يورو 2024 ليعزز حظوظه في بلوغ النهائيات.

وتقدم المنتخب الكرواتي عن طريق لوفرو ماير في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف أندري كراماريتش الهدف الثاني في الدقيقة 16.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف منتخب تركيا الذي حسم تأهله إلى النهائيات في وقت سابق من التصفيات.

ويبتعد منتخب كرواتيا بفارق نقطتين عن منتخب ويلز صاحب المركز الثالث، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب لاتفيا عند 3 نقاط في المركز الخامس والأخير، بفارق 5 نقاط خلف منتخب أرمينيا صاحب المركز الرابع.

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