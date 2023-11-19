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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصميم مميز.. سارة نخلة تستعرض جمالها | شاهد

سارة نخلة
سارة نخلة

شاركت الفنانة سارة نخلة صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وتألقت سارة نخلة، مرتديه فستان أنيق ولافت باللون البينك ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت سارة نخلة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت سارة نخلة، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور سارة نخلة

https://www.instagram.com/p/Czy7qUOIqyS/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

 

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