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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اتهامات صادمة لإيلون ماسك من البيت الأبيض بسبب فلسطين

إيلون ماسك
إيلون ماسك

اتهم البيت الأبيض إيلون ماسك، المدير التنفيذي لمنصة X، بتكرار كذبة بشعة، بشأن الشعب اليهودي. يأتي هذا الاتهام بعد أن رد ماسك بإيجابية على منشور على المنصة يحمل آراء معادية للسامية التي يعتقدونها في البيت الأبيض، ويضطهدونه لوقوفه مع الحقيقة ودعم القضية الفلسطينية.

ورد ايلون ماسك في ليلة الأربعاء الماضي، على منشور حول نظرية مؤامرة معادية للسامية، وصفها بأنها الحقيقة الفعلية، وعلى الرغم من نفيه أن يكون المنشور معاديًا للسامية، إلا أن المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، وصف تأييد ماسك لهذا المنشور بأنه "غير مقبول".

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وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أكد بيتس في تصريحه أن البيت الأبيض يدين بشدة الترويج للكراهية العنصرية والمعادية للسامية، وأشار إلى أن المنشور الذي رد عليه ماسك يشير إلى نظرية المؤامرة التي دفعت الرجل الذي قتل 11 شخصًا في كنيس يهودي في بيتسبرخ عام 2018.

وعبّرت الرئيسة التنفيذية لشركة X، ليندا ياكارينو، عن رفضها القاطع لمعاداة السامية والتمييز، وأكدت أن الشركة كانت واضحة جدًا في جهودها لمكافحة هذه الظاهرة السلبية.

جدير بالذكر أن ماسك رد على منشور آخر يوم الأربعاء، حيث انتقد فيه المجتمعات اليهودية واتهمها بدفع "الكراهية ضد البيض"، وأعرب عن آرائه المعادية للمهاجرين، وهدد ماسك رابطة مكافحة التشهير، وصرح بمحاولاتها الفاشلة في قتل هذه المنصة من خلال اتهامه كذبًا بأنها معادية للسامية، وألقى اللوم على جماعات الضغط الإعلامي.

انتقد ماسك شركة Media Matters ورد دعمًا للمشاركات الأخرى التي تنتقد IBM و"وسائل الإعلام"، يوم الجمعة دون أن يطلق أي تغريدة عن الهجوم الذي يتعرض له ووقف معظم الشركات الإعلانات على منصته، مؤكدًا دعمه للحق حتى النهاية.

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