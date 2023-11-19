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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق أولى الرحلات التعريفية بالمناطق السياحية من مدارس شرم الشيخ

الرحلة من أمام العليقة
الرحلة من أمام العليقة المباركة

أطلقت مدرسة شرم الشيخ الرسمية  اليوم رحلة تعريفية بالمناطق السياحية والمشروعات القومية  في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو مشروع التجلي الاعظم   تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء بهدف إطلاق رسالة سلام و تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي من مدن المحافظة السياحية تحت شعار " محافظتنا جميلة " حيث قام الطلاب  المراحل التعليمية الإبتدائية و الإعدادية و الثانوية بزيارة لدير سانت كاترين و الوقوف علي جبل موسي و زيارة مدينة دهب .

وقالت" دينا محمد عامر "مديرة المدرسة " حرص طلاب المدرسة أن يكون لهم دور فعال تجاه الوطن معلنين دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالما توج مصر بالأمان بزيارتهم لمدينة سانت كاترين و تفقدوا المشروعات القومية المقامة علي أرض مدينة سانت كاترين و علي رأسها مشروع التجلي الأعظم الذي شرعت في تنفيذه الحكومة المصرية بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية  

بدأ برنامج الرحلة بزيارة دير سانت كاترين الذي لحقه رؤية التطوير بمدخل الدير ثم زيارة المشروع القومي للدولة " التجلي الأعظم " و إستمعوا لشرح عن مراحل  المشروع و الهدف من إنشاؤه حيث تستعد مدينة سانت كاترين لتصبح وجهة سياحية عالمية .ثم توجهت الرحلة لمدينة دهب حيث الأجواء الترفيهية للطلاب.

وكان وجه  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء   توثيق الرسالة التعليمية للنشء بطريقة عملية و كذا إطلاع  الطلاب علي المشروعات التنموية والقومية  المقامة علي أرض المحافظة و خاصة بعدما أوشكت الحكومة المصرية علي إكمال تنفيذ مشروع "التجلي الأعظم" الهادف لتحقيق أكبر استفادة من المكانة الفريدة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين دينيا و تاريخيا و لا سيما تطويرها من جميع الجوانب التنموية.

رحلة شرم الشيخ

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IMG-20231119-WA0002(1)
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IMG-20231119-WA0002
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جنوب سيناء رحلة تعريفية مدرسة شرم الشيخ

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