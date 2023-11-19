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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تعلن العثور على مقبرة جماعية ضخمة بمستشفى الشفاء.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قادت السبت مهمة إلى مستشفى الشفاء في غزة الذي بات هدفا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى الذي قالت إنه أصبح "منطقة موت".

وقالت المنظمة إنها سوف تقوم بقيادة بعثة إنسانية مشتركة للمستشفى، مشيرةً إلى أنها عثرت على مقبرة جماعية ضخمة تضم 80 شهيدًا على الأقل عند بوابة المستشفى.

وقالت المنظمة في بيان إنها تعمل مع شركائها على "وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم"، مضيفة أن 291 مريضا و25 من مقدمي الرعاية كانوا لا يزالون السبت في المستشفى.

وضم الفريق الذي زار المستشفى خبراء في مجال الصحة العامة ومسؤولين لوجستيين وموظفين أمنيين من مختلف إدارات الأمم المتحدة.

بعد تحوله لمنطقة موت.. الصحة العالمية تقود بعثة إنسانية مشتركة لمستشفى الشفاء

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وأضافت المنظمة أنه بسبب المخاطر الأمنية لم يتمكن الفريق من قضاء سوى ساعة واحدة داخل المستشفى ووصفها بأنها "منطقة موت".

وذكرت منظمة الصحة العالمية في بيانها أن الغالبية العظمى من المرضى الذين ما زالوا في المستشفى يعانون كسورا معقدة وبترا لأطراف وحروقا وصدمات في الصدر والبطن، مشيرة الى أن 29 مريضا يعانون إصابات خطرة في العمود الفقري ولا يستطيعون الحركة بلا مساعدة طبية، كما يعاني مصابون كثر التهابات حادة بسبب نقص المضادات الحيوية وسوء ظروف النظافة، وفقما نقلت "فرانس برس".

 

منظمة الصحة العالمية الشفاء مستشفى الشفاء غزة الأمم المتحدة

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