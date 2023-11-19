انزل واختار رئيسك بحرية|شمال سيناء تنظم ندوة حول أهمية المشاركة السياسية للشباب

نظم مركز إعلام العريش شمال سيناء، ندوة إعلامية دارت حول اهمية المشاركة السياسيه للشباب حاضر فيها ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء وذلك بمركز شباب العريش وبحضور مسئولين عدد من الكيانات الشبابيه والطلائع ومديرى مراكز شباب.، فى إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات صوتك مستقبلك ..انزل وشارك تحت قيادة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع .



فى البداية تحدث مدير إعلام العريش عن دور قطاع الإعلام الداخلى فى تبنى الحملة وما تم تنفيذه من أنشطة داخل مدينة العريش والهدف منها .

وتحدث إيهاب عبد الوهاب بيتا عن المشاركة كقيمة ترفع من شأن الفرد فى اى عمل يشارك فيه يشعر بذاته.

وتناول نسبة الشباب من عدد السكان على مستوى الجمهورية وأنهم قوة لا يستهان بها فى الدولة ونزولهم لصناديق الانتخابات مهم .

وقال تمسك بحقك كما حدث فى أكثر من مناسبة كان للشباب كلمته فيها .. فنزول الشباب يعطى الانتخابات قوة.

وأضاف أن المشاركة السياسية للشباب خاصة فى شمال سيناء مهمة فهى محافظة عانت الكثير ويفرق معها تكاتف أبنائها ومشاركتهم فى إنجاح العرس الانتخابى لاستمرار تنفيذ المشروعات التنموية على أرض المحافظة .

وتم الرد على استفسارات الحضور ومنها هل يمكن عمل لجنه انتخابية فى قرية نجع شيبانه ولماذا عزف الشباب عن المشاركة فى سنوات سابقه وهل يمكن عمل لقاء حوارى يتم عرض برامج المرشحين الانتخابية فيه ونبذة عن كل مرشح .

وأوصى الحضور بضرورة قيام مراكز الشباب بمعرفة نسبة الشباب من سكان الأحياء وحثهم على المشاركة فى الانتخابات.. مشجعاً انزل واختار رئيسك بحرية وإرادة دون تدخل من أحد.

وقال عبد الوهاب: على الشباب ان يتمسك بحقه فى الاستحقاق الدستورى لصنع مستقبل أفضل.

مؤكدًا على ضرورة المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية لزيادة نسبة تصويت محافظة شمال سيناء .