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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية.. فوائد بالجملة

صدى البلد

تعد الملوخية من الأكلات السهلة واللذيذة التي لا يستغني أي بيت عن تقديمها ، ولذلك قدم الدكتور أمير زخاري استشاري أمراض النساء فوائد تناول الملوخية.

ولذلك نقدم لكم فوائد مكونات الملوخية:
الملوخية تحتوي على فيتامين "أ" الذي يحافظ على الجسم، كما أنها تحتوي على مادة "الكلوروفيل الخضراء"، ومادة الكاروتين بنسبة أعلى من تلك الموجودة فى الجزر والخس والسبانخ. وتتحول مادة "الكاروتين" فى الجسم إلى فيتامين "أ" الذي يقوى جهاز المناعة، ويزيد من مقاومة الجسم للالتهابات والأمراض، كما أنه يقوى النظر، ويحافظ على أغشية الكثير من الأعضاء، ويحميها من الشيخوخة المبكرة والتآكل، بينما يلعب فيتامين "ب" دوراً كبيراً فى تحويل الغذاء إلى طاقة وإفراز الأحماض الأمينية، وزيادة إفراز الهرمونات خاصة الذكورة.

فأوراق الملوخية، تحتوي على مادة مخاطية تسمى "ميوسولج" وكمية كبيرة من الألياف التى تحول تلك المادة الغرائية دون حدوث مضاعفات لها لمرضى القولون العصبى، ومن يعانون من اضطرابات الهضم ومشاكل بالمعدة، ولذلك فهى وجبة سهلة الهضم وملينة، حيث تساعد على التخلص من الإمساك وسهولة عملية الإخراج، وتخفف من الاضطرابات الهضمية لمرض الكبد والجهاز الهضمى.

وقد أثبتت الدراسات، أن الملوخية يتوافر فيها مادة "الجلوكوسايدز" بكميات كبيرة مقارنة بالبصل والبقدونس والثوم، حيث إن تلك المادة تحتوي على مركبات فينولية مثل "الفلافونات" و"الجلوكوسيدات" وهي مواد تحمى الجسم، مما يعرف بالشوارد الحرة الطليقة والمؤكسدة التى تعمل كعامل مختزل داخل الأوعية الدموية، وتؤدى إلى تصلب الشرايين وزيادة نسبة الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم واضطراب نبضات القلب، وفى بعض الأحيان التعرض للأزمات القلبية.

الملوخية فوائد تناول الملوخية خضراء الخضراء ملوخية

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