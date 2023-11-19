عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بهذا الشرط يمكن إدخال المساعدات.. بايدن ينصح حماس

صدى البلد

قال أحد كبار المبعوثين الأمريكيين إلى الشرق الأوسط أمس السبت، إنه يجب على حماس إطلاق سراح المزيد من الرهائن لتحسين موقفها من أجل زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لغزة ووقف إطلاق النار. حسبما ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

وأضاف بريت ماكجورك، الذي يشغل منصب منسق الرئيس جو بايدن للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ”سيأتي تدفق المساعدات الإنسانية، وتدفق الوقود، ووقف إطلاق النار عندما يتم إطلاق سراح الرهائن".

وتابع ماكجورك، في كلمة ألقاها في حوار المنامة، مؤتمر أمني إقليمي في البحرين، أن نهج الولايات المتحدة ساعد في مفاوضات الرهائن حتى الآن.

وقد شنت فصائل المقاومة الفلسطينية، هجمات غير مسبوقة على الداخل الإسرائيلي مما أسفر عن سقوط 1200 شخص واختطاف 240 إلى غزة.

 

جهود دبلوماسية

وقد تحدث بايدن مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول محاولة ضمان إطلاق حماس سراح المزيد من الناس. حيث تعمل كوسيط جنبا إلى جنب مع دول عربية أخرى مثل مصر. وفي مقال نشر في صحيفة واشنطن بوست، قال بايدن "فريقي وأنا نعمل ساعة بساعة، ونفعل كل ما في وسعنا لإطلاق سراح الرهائن". كانت محادثات الرهائن مليئة بالتوتر، حيث اتهمت إسرائيل وحماس بعضهما البعض بالمسؤولية عن انهيار بعضها.

دخول المساعدات

ودخلت المزيد من المساعدات إلى غزة في الأسابيع الأخيرة، في معظمها غذاء ودواء عبر معبر رفح مع مصر. وتم إرسال الوقود يوم الأربعاء لأول مرة منذ اندلاع الصراع. وكانت إسرائيل تتردد في السماح بذلك، قائلة إن حماس ستستخدمه للعمليات العسكرية. لكنها تعرضت لضغوط أكبر، بما في ذلك من الولايات المتحدة، حيث تنفد مستشفيات غزة ومحطات المياه من الوقود للمولدات.

وقالت الأمم المتحدة إن كمية الغذاء والوقود التي تدخل غزة لا تكفي بأي حال من الأحوال لتخفيف ما تقوله هي والمسؤولون الفلسطينيون إنه كارثة إنسانية.

إطلاق سراح الرهائن الشيخ تميم بن حمد الشرق الاوسط المقاومة الفلسطينية المساعدات الإنسانية لغزة الولايات المتحدة بريت ماكغورك حوار المنامة جو بايدن فصائل المقاومة الفلسطينية فلسطين مستشفيات غزة وقف إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تحرك في أسعار الذهب بفعل تزايد القلق.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

ترشيحاتنا

جميل عفيفي: مصر جعلت العالم يغير موقفه من القضية الفلسطينية

منطقة موت.. هذا ما يحدث الآن في مستشفى الشفاء بغزة

أمطار غزيرة بالدقهلية وطقس متقلب

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

"القوطة عقلت ".. هبوط حاد في أسعار الطماطم والبصل يرتفع

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: إلبسوا تقيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم مميز.. سارة نخلة تستعرض جمالها | شاهد

أزمة السكر.. رئيس الشعبة: مفتعلة من التجار.. والتموين: نوفره بـ27 جنيها

ماتحطهوش في باب التلاجة.. معلومات غير متوقعة عن حفظ البيض

طريقة عمل البصارة المصرية

فيديو

إليسا تشعل موسم الرياض.. ورامي جمال يفاجئها بالحفل |شاهد

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب.. اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة دون طعام|فيديوجراف

100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ