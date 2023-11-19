الاحتلال يواصل جرائمه ويدمر 4 مساجد في مخيم جباليا

قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، إن طائرات الاحتلال دمرت 4 مساجد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاحد، بقتل عدد من الجنود الإسرائيليين.

وقالت كتائب القسام:" قتلنا 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بغزة".

وأفاد نبأ عاجل نقله مراسل العربية بوقوع اشتباكات متواصلة بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم جنين.

قال مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، الأحد، إن أحداثاً وصفها بـ"المروعة" وقعت في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.