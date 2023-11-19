عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يتفقد أجنحة معرض Cairo ict ويستمع لشرح واف حول ميكنة المحررات الرسمية

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أجنحة معرض Cairo حيث تفقد جناح وزارة المالية و البنك المركزي المصري وشهد فيلم تسجيلي عن نشاطات البنك المركزي .

كما تفقد جناح وزارة العدل وشرح المستشار عمر مروان وزير العدل ميكنة المحررات الرسمية في جميع المحاكم واكد ان هناك دراسة لاصدار محررات رسمية للمصرين بالخارج ميكنة عبر السفارات بالخارج

كما تفقد جناح وزارة الصحة واكد وزير الصحة انهم قاموا بانشاء  مركزين لدعم واتخاذ القرار لمعرفة اسرة الرعاية ومتابعة المخازن وتوافر اكياس الدم ومتابعة المصابين النازحين من غزة

ويشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

تشهد دورة هذا العام إقامة معارض ومؤتمرات اتصالات متخصصة مصاحبة، تضم معرض ومؤتمر   PAFIX الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالى، الذى بدأ انطلاقه بالتعاون مع شركة «إى فاينانس » قبل عشر سنوات، ليؤكد هذا المعرض فى عامه العاشر أن الشمول المالى يعتمد فى الأساس على الشمول الرقمى.

كما يشهد المعرض أنشطة متخصصة للأمن السيبرانى، وكذلك الذكاء الاصطناعى بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية، فضلا عن توسع المشاركات العالمية التى من بينها الجناح الصينى، الذى سيشارك هذا العام بثلاث أجنحة كبيرة داخل المعرض.

كما يشهد معرض Cairo ICT23 إطلاق العديد من المشروعات والاستثمارات الأجنبية والعربية الجديدة داخل السوق المصرية، ومنها استثمارات شركة خزنة الإماراتية، وشركة حياة الكويتية التى ستطلق أول استثماراتها فى مصر بمجال الأقمار الصناعية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

بعد قرار جوجل.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب

قرار عاجل ضد مسئول تغذية ماكينات صرف الأموال بشركة شهيرة

ترشيحاتنا

200 مليون سيجارة يوميًا| تفاصيل صادمة عن سبب ارتفاع أسعارها وجدول زيادتها بالكامل

رئيس وزراء قطر: ما حدث في «الشفاء» جريمة.. وعلى العالم اتخاذ موقف

شكري: نقدر الجهود المصرية القطرية المشتركة لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين

زواج الرجل بشقيقة زوجته بعد رحيلها.. هل يلزمه انتظار العدة؟

آخر التطورات.. الصحة العالمية تحاول إجلاء أكبر عدد من مرضى مستشفى الشفاء

اعرف آخر موعد للتسجيل بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. هايدي موسى تثير الجدل بصورتها | شاهد

فانلة كات .. عمرو دياب يثير الجدل بملابسه في دبي |شاهد

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

أبرز إطلالات المتسابقات على لقب ملكة جمال الكون 2023.. شاهد

فيديو

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

زفاف ابنة الفنان محمد أبو داود بحضور الأهل والأصدقاء.. شاهد

إليسا تشعل موسم الرياض.. ورامي جمال يفاجئها بالحفل |شاهد

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ