بينهم ثلاث سيدات وصحفيان.. الاحتلال يعتقل 70 فلسطينيا من الضفة

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد 70 فلسطينياً على الأقل من الضّفة، بينهم ثلاث سيدات وصحفيان.

وأضافت هيئة الأسري، أن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم بلاطة شرق نابلس، وفي مخيم جنين فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: طوباس، رام الله، الخليل، طولكرم، والقدس، وقلقيلية.

وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير أن لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، ستناقش مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، غدا الاثنين تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.

ودعا المتطرف بن جفير جميع أعضاء اللجنة لدعم قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن جفير، أواخر عام 2022.

وفي مارس الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن جفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.