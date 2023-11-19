محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية أم دينار

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاء موسعاً مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر أوسيم والوراق وكرداسة ومنشأة القناطر وإمبابة والمنيرة لبحث ومناقشة عدد من الملفات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين ونسب تنفيذ المشروعات التنموية الجارى تنفيذها.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على الأهمية التى توليها المحافظة لملف النظافة، مشيراً إلى وضع خطط لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بكافة عواملها من تأهيل للكوادر البشرية ورفع كفاءة الآت ومعدات ودعم أسطول السيارات الخاصة بالمنظومة وزيادة الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية وبحث عدد من البدائل للتعامل مع المخلفات الصلبة والإستفادة منها كفرصة استثمارية والتى منها إقامة محطة تحويل المخلفات إلى طاقة والجارى إنشاؤها بمنطقة أبو رواش على مساحة 10 أفدنة وبطاقة 1000طن يومى بالإضافة إلى الدفع بحوالي ٢٥ شركة للجمع السكني وتنظيم آلية نقل ناتج الأعمال لمحطات المناولة والمقالب العمومية.

وفي استجابة عاجلة لعدد من شكاوى الحضور والخاصة بالإشغالات والإنتظار الخاطئ لسيارات السرفيس وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعى باتخاذ مايلزم من إجراءات لمنع إنتظار سيارات السرفيس خارج المواقف المخصصة لها ومعاقبة المخالفين، وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين بكافة القطاعات مشيراً فى هذا الصدد إلى نجاح أجهزة المحافظة فى رفع 5 آلاف حالة إشغال يومياً.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإستلام وإعداد الموقع الخاص بمحطة رفع الصرف الصحى بقرية ام دينار بمركز ومدينة منشأة القناطر، وموجهاً فى ذات السياق بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لحل أي معوقات تواجه مشروع الصرف الصحي بقرية وردان لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

ولرفع القدرة الإستيعابية لمدارس مركز ومدينة أوسيم وجه راشد بسرعة إستخراج الترخيص الخاصة بإنشاء مدرستين الأولى بقرية برطس و الثانية بطريق مركز شرطة اوسيم وسرعة دخولهما الخدمة.

كما كشف المحافظ عن قرب الانتهاء من إنشاء عدد ٢ موقف للسرفيس بمنطقة العامل الأول والبوهى بحى إمبابة للمساعدة في القضاء على المواقف العشوائية وتوفير وسيله نقل حضارية للمواطنين .

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام والنواب خالد طايع وأسامة الأشموني و طارق الطويل و طارق سعيد ويحيي المشد و وليد المليجى وفريدة الشوباشي وعمرو هندى ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية.