وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ جنوب سيناء مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات، ومتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة ومعدلات تنفيذها وتذليل أي معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية.

وفى بداية اللقاء، حرص وزير التنمية المحلية، على متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية أراضي الدولة، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، مشددًا على أن الدولة ستواجه بكل حسم أى محاولات للبناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، وأن هناك متابعة يومية مع المحافظين لإزالة كافة التعديات التى تم رصدها فى جميع المحافظات.

وأشار اللواء خالد فودة إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتى تم رصدها فى عدد من المدن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين على الأراضى الزراعية بدون تراخيص مع التأكيد على تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة وبصفة خاصة الأراضى الزراعية، مشيراً إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باسترداد 694 متر مربع بإجمالي 9 حالات بناء مخالف علي الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا علي توجيه رؤساء المدن بوضع هذا الملف علي رأس أولوياتهم ، وضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف.

وأثنى محافظ جنوب سيناء على المجهودات الكبيرة التي تمت في مجال المتغيرات المكانية مؤكدًا على أهمية هذا الأمر ومتابعته من خلال القيادة السياسية، للالتزام بالحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطن جنبا الى جنب ، مع عدم التقصير والتراخي وعدم محاباة اي شخص، موضحًا أن إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن 1345 حالة تصالح لأهالي مدن طور سيناء وشرم الشيخ ورأس سدر وأبو زنيمة.

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