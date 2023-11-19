الداخلية: رصد مروجي السجائر بالسوق السوداء.. وضبط 13 ألف عبوة مهربة

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 01:25 م 11/19/2023 1:25:16 PM

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على التصدى الحاسم لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع.

حيث تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (عامل) حال قيادته تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة إسنا وبحوزته (4 كراتين سجائر بإجمالى 2400 علبة مختلفة الأنواع بدون فواتير).

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط (سائق) حال استقلاله سيارة ملاكى وبحوزته (11250 علبة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع "مُهربة جمركياً").

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.