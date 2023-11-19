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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات أمنية مكبرة على الخارجين عن القانون بـ 3 محافظات

المضبوطات
المضبوطات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (49) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 24 بندقية خرطوش- طبنجة- 28 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (49 متهم لـ 38 منهم معلومات جنائية")

كما تم ضبط عدد (14) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,340 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر الشابو- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (15 متهم لـ 12 منهم معلومات جنائية) و تنفيذ (510) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش–4 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من المواد المخدرة "الهيروين، الشابو، الأفيون"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية" و تنفيذ عدد (653) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش–9,500 كيلو جرام لمخدر البانجو –8,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- 4 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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