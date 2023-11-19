4 مصابين ومتوفى.. تفاصيل معركة على حراسة قطعة أرض بالخانكة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله (5 أشخاص مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم).

بالانتقال وسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين 3 آخرين جميعهم مقيمون بشبين القناطر.. وذلك حال تواجدهم بدائرة المركز، لنزاع على غرفة حراسة بذات المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثانى عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين (طبنجة- فرد محلى- سلاح أبيض "مطواة").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن (الأسلحة المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة "طبنجة بخزينتها 3 طلقات، فرد محلى وطلقتين، مطواة").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.