عاطل يحول شقته لوكر لتجارة السلاح بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار بها داخل شقة مُستأجرة بدائرة مركز شرطة أبو تيج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالشقة المستأجرة وبحوزته (4 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش - 3 طبنجات - 15 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – أجزاء أسلحة مختلفة - أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .