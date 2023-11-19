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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاسب بالشركة وضع الخطة.. تفاصيل السطو على سيارة وسرقة مليون جنيه بالجيزة

سرقة
سرقة

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (سائق ، مرافقه- مقيمان بالبحيرة) بأنه حال إستقلالهما سيارة (نقل) قيادة الأول وبحوزتهما مبلغ مالى من توريدات خاصة بالشركة عملهما (مليون و170ألف جنيه) وسيرهما بدائرة القسم فوجئا بسيارة "مينى باص" يستقلها "مجهولين" قاموا بإستيقافهما وإدعوا أنهم رجال شرطة وسرقة المبلغ المالى.

 أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية عن أن وراء ارتكاب الواقعة ( 6 أشخاص - مقيمين بمحافظتى الجيزة والبحيرة). 

 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه – سيارة مينى باص "بدون لوحات معدنية").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة حيث إستغل أحدهم عمله بالشركة (محاسب) وعلمه بتحركات العاملين والمبالغ المالية، فإتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام امن الجيزة سرقة المبلغ المالي سيارة نقل شرطة الأهرام

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