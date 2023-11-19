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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك..تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

ستسرق حسابك البنكي
ستسرق حسابك البنكي وصورك وبياناتك..تحذير عاجل من جوجل بعدم ت

أصبحت عملية تحميل التطبيقات الجانبية، والتي تؤثر على كل من Apple و Google، شائعة جدًا في السنوات الأخيرة، في حين أن Android قد قبلت منذ فترة طويلة البرامج والمتاجر الخارجية، فإن Apple مجبرة على إجراء التحول.

بالتأكيد، قدم الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، Sundar Pichai، شهادة حول ممارسة الشركة المزعومة لقمع المنافسة من خلال فرض رسوم إضافية على مطوري التطبيقات في النزاع القانوني مع Epic Games.

في وقت لاحق، أوضح Sundar Pichai أن جوجل تحظر تحميل التطبيقات الجانبية على هواتف Android لحماية المستهلكين من الفيروسات وتهديد أمنهم. كما أبرز، مشيرًا إلى تصميمات Android الأكبر والأكثر قابلية للطي، وكيف تسمح مبادئ جوجل بالاختيار والإبداع.

من المثير للاهتمام سماع Pichai يتحدث عن تحميل التطبيقات الجانبية، والتي لطالما اعتبرتها أندرويد منصة مفتوحة المصدر. ومن الواضح من حقيقة أنه يناقش الفيروسات أثناء تثبيت البرامج من متاجر التطبيقات الأخرى أن الشركة تحاول إثارة الخوف في الجمهور.
في الواقع، بدأت للتو في استخدام وظيفة Play Protect لفحص تطبيقات Android التي يتم تحميلها بشكل جانبي.

لقد لاحظ الكثيرون أن جوجل سيكون لديها سيطرة أكبر على التطبيقات التي يمكن للمستخدمين تنزيلها. 
على الرغم من أن الشركة تؤكد أن تطبيقات Play Store توفر أعلى مستوى من الحماية للعملاء، فقد أظهرت دراسة أمنية حديثة لشركة Kaspersky أنه تم تسجيل 600 مليون عملية تنزيل لتطبيقات ضارة في عام 2023 وحده من متجر تطبيقات جوجل.

لطالما عارضت آبل القدرة على تحميل التطبيقات الجانبية حيث لن يكون لديها أي سيطرة على كيفية أو من أين يتم تحميل هذه التطبيقات على iPhone، بخلاف طلب Pichai للأمان.

يردد الرئيس التنفيذي الآن المشاعر التي توحي بأن العملاقين الرقميين يدركان الرسوم ال 30% التي يتلقاها كل منهما من المطورين الذين يستضيفون برامجهم على متاجر التطبيقات الخاصة بهم، فمن المنطقي أن الشركات مثل Epic Games قد اختارت استضافة برنامجها على موقع ويب بدلاً من توزيعه عبر متاجر التطبيقات.

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