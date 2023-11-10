جربها الآن.. 3 طرق سهلة لإلغاء تثبيت التطبيقات على أندرويد

هناك الكثير من تطبيقات أندرويد على متجر جوجل بلاي Play، ومن السهل تنزيل أي منها يلفت انتباهك لمجرد معرفة فيما يستخدم، ومع ذلك، فإن مساحة التخزين على جهاز أندرويد الخاص بك ليست بلا حدود، لذلك في مرحلة ما، سوف تتطلع إلى إلغاء تثبيت تلك التطبيقات التي قم بتنزيلها على جهازك، فيما يلي بعض 3 طرق سهلة لحذف تطبيقات أندرويد من هاتفك.

1. إلغاء تثبيت تطبيقات أندرويد من الإعدادات:

يمكنك إلغاء تثبيت أي تطبيق تقريبا من هاتفك في تطبيق الإعدادات، للقيام بذلك: افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك> ثم اضغط على التطبيقات> ثم انقر فوق “عرض جميع التطبيقات”> ثم ابحث عن التطبيق الذي تريد إزالته> اضغط عليه> ثم انقر فوق إلغاء التثبيت، ثم موافق، كرر هذه الخطوة لأي تطبيق تريد إزالته من هاتف أندرويد الخاص بك.

2. إلغاء تثبيت تطبيقات أندرويد من متجر بلاي:

هناك في الواقع طريقتان لإلغاء تثبيت التطبيقات من متجر بلاي، الأولى هو فتح متجر بلاي، ثم البحث عن التطبيق الذي تريد إزالته، اضغط على قائمة متجر Play الخاصة بالتطبيق، ثم اضغط على إلغاء التثبيت.

أو بدلا من ذلك، افتح متجر بلاي> ثم اضغط على ملفك الشخصي> اضغط على إدارة التطبيقات والجهاز> ثم اختر علامة التبويب إدارة> هنا سترى قائمة بالتطبيقات المثبتة على هاتفك> اضغط على مربع الاختيار الموجود بجوار التطبيق الذي تريد إزالته، وسترى أيقونة سلة المهملات تظهر في الأعلى> اضغط على هذا الرمز لإلغاء تثبيت التطبيق، بهذه الطريقة يمكنك إلغاء تثبيت تطبيقات متعددة في وقت واحد.

إلغاء تثبيت تطبيقات أندرويد

3. إلغاء تثبيت تطبيقات أندرويد من الشاشة الرئيسية أو درج التطبيقات:



على شاشة هاتفك الرئيسية أو درج التطبيقات، ابحث عن التطبيق الذي تريد إزالته واضغط لفترة طويلة على الأيقونة الخاصة به> سترى خيارا منبثقا لإزالة التطبيق من شاشتك الرئيسية أو درج التطبيقات، أو إلغاء تثبيته من هاتفك> ما عليك سوى سحب أيقونة التطبيق فوق خيار إلغاء التثبيت> ثم النقر فوق موافق.

أما إذا كانت تمتلك هاتف سامسونج، فقد تبدو هذه العملية مختلفة بعض الشيء، ابحث عن التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته> ثم اضغط لفترة طويلة على التطبيق> سترى الآن قائمة منبثقة تحتوي على خيار إلغاء التثبيت> اضغط عليه> ثم اضغط على موافق.