تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذف هذه التطبيقات من هاتفك بسرعة

يواجه مستخدمو الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد Android تهديدا جديدا ومثيرا للقلق في شكل برامج ضارة، لقد اخترق هذا البرنامج الضار العديد من تطبيقات وألعاب المرافق العامة التي كانت متاحة مؤخرا على متجر Google Play، وعلى الرغم من أن هذه التطبيقات قد تبدو مشروعة للوهلة الأولى، إلا أنها تخفي سرا ضارا يمكن أن يعرض جهازك للخطر.

وبمجرد فتحها، تتحكم البرامج الضارة المخفية في هواتف أندرويد، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه التطبيقات تم تنزيلها بالفعل أكثر من نصف مليون مرة، وفقا لـ "gizchina".

تهديدات البرامج الضارة الجديدة تستهدف مستخدمي أندرويد

تم الكشف عن التهديد والإبلاغ عنه من قبل وكالة الأمن الشهيرة Dr.Web، وحددوا قائمة بالتطبيقات المصابة بهذا البرنامج الضار، وبعضها يحظى بشعبية كبيرة، مع آلاف التثبيتات.

ومن بين التطبيقات المصابة بالبرامج الضارة على جوجل بلاي، عناوين مثل Agent Shooter وRainbow Stretch وRubber Punch 3D وSuper Skibydi Killer، إلى جانب العديد من تطبيقات التخصيص وأدوات التمويل.

ولكن الخطر الحقيقي الكامن وراء هذه التطبيقات التي تبدو شرعية، أن تتخصص البرامج الضارة المخبأة فيها هو دفع الإعلانات المتطفلة باستمرار على شاشة هواتف اندرويد، فهى بمثابة حصان طروادة الذي يعرض إعلانات عدوانية، ويدر إيرادات للمتسللين حتى عند إغلاق التطبيق المصاب، تستمر البرامج الضارة في قصفك بالإعلانات غير المرغوب فيها.

ومما يزيد الطين بلة، هو أن البرامج الضارة تستخدم تقنيات متطورة لإخفاء وجودها، فهو يتلاعب بأيقونات التطبيقات المصابة، ويستبدلها أحيانا بصور شفافة وأسماء فارغة، ويتم ذلك ليجعل من الصعب على مستخدمي أندرويد اكتشاف التطبيقات المصابة وإزالتها، وفي بعض الحالات، تستبدل هذه التطبيقات أيقوناتها بأيقونات التطبيقات الشائعة والموثوقة مثل Google Chrome.

ولكن التهديد لا ينتهي عند هذا الحد، حيث تحمل بعض تطبيقات أندرويد المصابة أيضا برنامج الجوكر Joker الضار سيئ السمعة، والذي يمكنه خداع المستخدمين للاشتراك عن غير قصد في الخدمات المتميزة، وهذا يعني أن معلوماتك المالية وخصوصيتك قد تكون في خطر إذا لم تتصرف بسرعة.

احذف هذه التطبيقات من هاتفك

Agent Shooter

Rainbow Stretch

Rubber Punch 3D

Super Skibydi Killer

GazEndow Economic

MoneyMentor

TKF Program

FinancialFusion

Financial Vault

Invest Calculator

Eternal Maze

Jungle Jewels

Stellar Secrets

Fire Fruits

Cowboy’s Frontier

Enchanted Elixir

Beauty Wallpeper HD

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