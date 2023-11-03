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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل لمستخدمي واتساب في مصر والسعودية

تحذير عاجل لمستخدمي
تحذير عاجل لمستخدمي واتساب في مصر والسعودية

أفادت بعض التقارير الأخيرة، بأن قراصنة مجهولين يستهدفون مستخدمي واتساب WhatsApp، في المملكة العربية السعودية واليمن وأذربيجان من خلال برامج تجسس ضارة يتم توزيعها من خلال الإصدارات المعدلة التي أنشأها المستخدم والتي تدعى بتخصيص أو إضافة ميزات جديدة إلى الخدمة.

وفي الحملة الأخيرة، اكتشف الباحثون في شركة الأمن السيبراني كاسبرسكي Kaspersky، أن تطبيقات واتساب المعدلة ضارة، تم حقنها برمز خبيث مصمم للتجسس على مستخدمي أجهزة أندرويد في البلدان الناطقة باللغة العربية والأذرية.

 

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تحذير عاجل لمستخدمي واتساب في مصر والسعودية

كانت هذه الإصدارات المعدلة نشطة منذ منتصف أغسطس 2023، وتم نشرها في الغالب عبر العديد من قنوات تطبيق المراسلة المشفر تيليجرام Telegram التي تضم آلاف المشتركين.

وقالت كاسبرسكي إنها أحبطت أكثر من 340 ألف هجوم في أكتوبر الماضي بواسطة برنامج التجسس الجديد الخاص بـ واتساب في أكثر من مائة دولة، مع أكبر عدد من التثبيتات في أذربيجان والمملكة العربية السعودية واليمن وتركيا ومصر.

وقال الباحثون إنه إلى جانب قنوات تيليجرام، يتم توزيع النسخ المعدلة  المصابة من خلال مواقع ويب "مشبوهة" مختلفة مخصصة لإصدارات الطرف الثالث من واتساب، لذلك حذر تطبيق واتساب، المملوك لشركة "ميتا" Meta، المستخدمين من أن الإصدارات المعدلة من التطبيق تنتهك شروط الخدمة الخاصة به.

وأوضح خبراء الأمن السيبراني، أن هذه النسخ المعدلة تحتوي على مكون يمكنه تلقي المعلومات الفنية من الجهاز المخترق، مثل متى يبدأ الهاتف في الشحن، أو عند تلقي رسالة نصية، أو عند اكتمال التنزيل، ففي حال تم تشغيل الهاتف أو وضعه المستخدم على الشاحن، فيمكن لهذه الأداة تنشيط وحدة التجسس على الجهاز سرا دون علم المستخدم.

وتتضمن المعلومات التي يمكن للمتسللين الحصول عليها عن طريق تشغيل وحدة التجسس هذه رقم هاتف الضحية، ورمز بلد الهاتف المحمول، ورمز شبكة الهاتف المحمول، بالإضافة إلى مسارات لتحميل أنواع مختلفة من البيانات، بالإضافة إلى ذلك، تنقل الوحدة معلومات حول جهات اتصال الضحية وحساباته كل خمس دقائق.

وقال الباحثون في كاسبرسكي إنهم لاحظوا في الآوانة الأخيرة زيادة في عدد تنزيلات النسخ المعدلة من تطبيقات المراسلة الفورية التي تحتوي على أكواد برمجية ضارة، وفي سبتمبر، عثروا على نموذج من تطبيق تيليجرام يحتوي على وحدة تجسس مضمنة، يتم توزيعها من خلال متجر Google Play، وفي العام الماضي، اكتشفوا فيروس حصان طروادة Triada Trojan الضار داخل أحد برامج واتساب المعدلة.

ولتجنب الوقوع ضحية لهذه الهجمات، يوصي الباحثون باستخدام التطبيقات الرسمية من واتساب وتيليجرام، التي يتم تنزيلها عبر متجر جوجل بلاي فقط.

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