حصريا لـ أندرويد.. واتساب يطلق خاصية انتظرها ملايين المستخدمين عدة سنوات

يتيح لك تطبيق واتساب WhatsApp، بالفعل استخدام نفس الحساب على هواتف ذكية متعددة، ولكن بفضل ميزته الجديدة أصبح بإمكانك الآن استخدام حسابين مختلفين على نفس الهاتف الذكي إذا كان يعمل بنظام أندرويد.

وحسب موقع "gsmarena" التقني، كان واتساب يختبر ميزة "دعم حسابات متعددة" ضمن الإصدار التجريبي من التطبيق لفترة طويلة، والآن تم طرحها بشكل رسمي على الإصدار المستقر لأجهزة أندرويد.

وكانت هذه الميزة التي انتظرها المستخدمين طويلا، أحد أبرز ميزات تطبيق تيليجرام، ولسنوات كان بإمكان مستخدمي تطبيق المراسلة الروسي، فتح أكثر من حساب تيليجرام في هاتف واحد.

وتتيح ميزة واتساب الجديدة، مستخدمي التطبيق على هواتف أندرويد، القدرة على تشغيل حسابين مختلفين من واتساب في نفس الوقت على نفس الهاتف الذكي، مما يلغي حاجة المستخدمين إلى حمل هاتفين ذكيين أو استخدام ميزة استنساخ التطبيق.

استخدام أكثر من حساب واتساب على نفس الهاتف

كيفية استخدام أكثر من حساب واتساب على نفس الهاتف؟

لإعداد حساب واتساب ثاني على هاتفك، ستحتاج إلى رقم هاتف جديد وبطاقة SIM أو هاتف يدعم شرائح SIM متعددة، ومع ذلك، إذا كانت بطاقة SIM الثانية الخاصة بك موجودة على جهاز مختلف، فستظلتظل قادرا على إعداد حساب واتساب الثاني طالما بسهولة، طالما بإمكانك تلقي رمز التحقق لتسجيل الدخول.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك الانتقال إلى إعدادات واتساب ، والنقر على السهم الموجود بجوار اسمك، والنقر على "إضافة حساب"، واتباع التعليمات التي ستظهر على الشاشة.

ووفقا لـ واتساب، يمكنك التحكم في إعدادات الخصوصية والإشعارات لكلا الحسابين بشكل منفصل، وفي حال لم تتمكن من رؤية الخيار الخاص بإعداد حساب ثانٍ، تقول واتساب إن الأمر قد سيستغرق أسبوعا أو أسبوعين على الأقل قبل أن تصل هذه الميزة إلى جميع مستخدمي أندرويد في جميع أنحاء العالم.

واتساب يعمل على ميزة جديدة

ويشار إلى أن واتساب يعمل على ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من تطبيق أدوات تنسيق النص على الرسائل.

ووفقا لما ذكره موقع WABetaInfo، سيقدم واتساب مجموعة من أدوات التنسيق الجديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم عند تخصيص مظهر الرسائل النصية وتخطيطها، وهذه الميزة متاحة حاليا فقط لمختبري الإصدار التجريبي من التطبيق على نظام التشغيل iOS.