يحب البعض منا تغيير هاتفه كل فترة، ولتلبية هذه الحاجة قد نلجأ إلى التبديل بين أندرويد وآيفون كل عامين، في السابق، وحتى وقت قريب، كان التبديل بين أنظمة التشغيل الأساسية لهاتفك الذكي مهمة صعبة خاصة بالنسبة لمحادثات واتساب، حيث لم يكن من الممكن نقل رسائل WhatsApp من هاتف Android إلى iOS، ولكن الآن، أصبحت العملية أسهل بكثير مما سبق.

لقد طورت كلا من جوجل وآبل، أدوات متنوعة لنقل محادثات واتساب بين أجهزة أندرويد وآيفون أكثر سهولة، حيث يساعد تطبيق آبل المسمى Apple Move to iOS على نقل جهات الاتصال وسجل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والإعدادات والمزيد إلى جهاز آيفون الجديد الخاص بك.

والآن، يمكنك نقل بيانات واتساب الخاصة بك، بما في ذلك معلومات الحساب وصورة الملف الشخصي وسجل الدردشة والمحادثات والوسائط والإعدادات من هاتف أندرويد إلى آيفون بسهولة تامة.

ما تحتاجه لنقل سجل واتساب من أندرويد إلى آيفون

1. تأكد من أن جهاز أندرويد الخاص بك يعمل على الإصدار 5 (lollipop) أو أعلى.

2. تأكد من أن جهاز آيفون يعمل بإصدار iOS 15.5 أو أعلى.

3. على جهاز أندرويد الخاص بك، يجب أن يكون لدى واتساب الإصدار 2.22.7.74 أو أعلى.

4. على جهاز آيفون الخاص بك، يلزم إصدار 2.22.7.74 من واتساب أو أعلى.

5. يجب أن يحتوي هاتف أندرويد الخاص بك على تطبيق Move to iOS.

6. يجب عليك استخدام نفس رقم الهاتف على كلا الجهازين.

7. لن يعمل هذا النقل إلا على جهاز آيفون جديد أو تم إعادة ضبطه حديثا.

8. يجب أن تكون أجهزة أندرويد وآيفون متصلة بنفس شبكة WiFi.

كيفية نقل بيانات واتساب من أندرويد إلى آيفون

1. تأكد من أن هاتف أندرويد الخاص بك يحتوي على تطبيق Move to iOS، المتوفر على متجر جوجل بلاي.

2. بمجرد إعادة ضبط جهاز آيفون الخاص بك، انتقل إلى شاشة إعداد “التطبيقات والبيانات” واختر "نقل البيانات من أندرويد".

3. على هاتف أندرويد، افتح تطبيق Move to iOS واتبع الإرشادات التي تظهر على شاشتك، على آيفون، يجب أن يكون الرمز مرئيًا لك.

4. أدخل الرمز الموجود على هاتف أندرويد الخاص بك وسيتم نقلك إلى شاشة نقل البيانات.

5. هنا، حدد واتساب ثم اضغط على “ابدأ”، بهذه الطريقة، يتم تشفير بيانات واتساب الخاصة بك وبدء عملية الترحيل، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل خروجك من هاتف أندرويد الخاص بك.

6. بمجرد إعداد جهاز آيفون الخاص بك، قم بتنزيل واتساب وقم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف نفسه.