عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية نقل بيانات واتساب من أندرويد إلى آيفون

نقل بيانات واتساب
نقل بيانات واتساب من أندرويد إلى آيفون

يحب البعض منا تغيير هاتفه كل فترة، ولتلبية هذه الحاجة قد نلجأ إلى التبديل بين أندرويد وآيفون كل عامين، في السابق، وحتى وقت قريب، كان التبديل بين أنظمة التشغيل الأساسية لهاتفك الذكي مهمة صعبة خاصة بالنسبة لمحادثات واتساب، حيث لم يكن من الممكن نقل رسائل WhatsApp من هاتف Android إلى iOS، ولكن الآن، أصبحت العملية أسهل بكثير مما سبق.

لقد طورت كلا من جوجل وآبل، أدوات متنوعة لنقل محادثات واتساب بين أجهزة أندرويد وآيفون أكثر سهولة، حيث يساعد تطبيق آبل المسمى Apple Move to iOS على نقل جهات الاتصال وسجل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والإعدادات والمزيد إلى جهاز آيفون الجديد الخاص بك.

 

رئيس واتساب يؤكد: الإعلانات داخل التطبيق ستكون بهذه الطريقة فقط

الملايين في خطر.. برامج تجسس تتسلل إلى واتساب وتيليجرام على أندرويد

 

والآن، يمكنك نقل بيانات واتساب الخاصة بك، بما في ذلك معلومات الحساب وصورة الملف الشخصي وسجل الدردشة والمحادثات والوسائط والإعدادات من هاتف أندرويد إلى آيفون بسهولة تامة.

ما تحتاجه لنقل سجل واتساب من أندرويد إلى آيفون

1. تأكد من أن جهاز أندرويد الخاص بك يعمل على الإصدار 5 (lollipop) أو أعلى.
2. تأكد من أن جهاز آيفون يعمل بإصدار iOS 15.5 أو أعلى.
3. على جهاز أندرويد الخاص بك، يجب أن يكون لدى واتساب الإصدار 2.22.7.74 أو أعلى.
4. على جهاز آيفون الخاص بك، يلزم إصدار 2.22.7.74 من واتساب أو أعلى.
5. يجب أن يحتوي هاتف أندرويد الخاص بك على تطبيق Move to iOS.
6. يجب عليك استخدام نفس رقم الهاتف على كلا الجهازين.
7. لن يعمل هذا النقل إلا على جهاز آيفون جديد أو تم إعادة ضبطه حديثا.
8. يجب أن تكون أجهزة أندرويد وآيفون متصلة بنفس شبكة WiFi.

كيفية نقل بيانات واتساب من أندرويد إلى آيفون

1. تأكد من أن هاتف أندرويد الخاص بك يحتوي على تطبيق Move to iOS، المتوفر على متجر جوجل بلاي.
2. بمجرد إعادة ضبط جهاز آيفون الخاص بك، انتقل إلى شاشة إعداد “التطبيقات والبيانات” واختر "نقل البيانات من أندرويد".
3. على هاتف أندرويد، افتح تطبيق Move to iOS واتبع الإرشادات التي تظهر على شاشتك، على آيفون، يجب أن يكون الرمز مرئيًا لك.
4. أدخل الرمز الموجود على هاتف أندرويد الخاص بك وسيتم نقلك إلى شاشة نقل البيانات.
5. هنا، حدد واتساب ثم اضغط على “ابدأ”، بهذه الطريقة، يتم تشفير بيانات واتساب الخاصة بك وبدء عملية الترحيل، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل خروجك من هاتف أندرويد الخاص بك.
6. بمجرد إعداد جهاز آيفون الخاص بك، قم بتنزيل واتساب وقم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف نفسه.

أندرويد واتساب آيفون نقل محادثات واتساب Apple Move to iOS نقل رسائل WhatsApp

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خبراء وضباط كبار بأمريكا يفضحون تورط بايدن في حرب إبادة غزة

زيادة أسعار السجائر والمعسل في مصر.. من وراء الأزمة؟

بنسبة 33%.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع| تفاصيل

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

موضوعات متعلقة

شحن سريع 90 وات.. شاومي تطلق تشكيلة Redmi K70 بإمكانات رائدة

مقارنة مواصفات كاملة بين جوجل Pixel 8 Pro و شاومي Xiaomi 14 Pro

للطلبة ومحدودي الدخل.. أرخص تابلت أندرويد من لينوفو بميزات جبارة

بإمكانات جبارة لعشاق الألعاب.. فيفو تطلق سلسلة IQOO 12

احصل على أوبو A16 بخصم مغرى.. سعره في حدود 5 آلاف جنيه

أفضل الساعات الذكية للنساء في عام 2023

بتقنية 5G.. شاومي تزود هواتف 14 و 14 برو بمواصفات خارقة

محدش هيشوفه غيرك.. خدعة سهلة لتحميل فيديو تيك توك دون نشره

ترشيحاتنا

19 شهيدا حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لمنزلين في قطاع غزة

ليست حماس فقط.. وزير خارجية الاحتلال يتهم جماعات إيرانية بشن هجوم ضد إسرائيل

مسؤول إسرائيلي: لا نية في احتلال قطاع غزة

جيش الاحتلال يدمر مسجدين في جنوب قطاع غزة

مش هيتباع.. سيف زاهر يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

"للمرة الثانية".. حملة السيسي الانتخابية تلتقي وفداً من المصريين في الخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

فيديو

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ