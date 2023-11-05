وداعا للـBackup.. انقل محادثات واتساب في ثوان بهذه الطريقة

كشفت شركة ميتا Meta، عن ميزة جديدة لمستخدمي واتساب WhatsApp، من شأنها أن تسمح لهم بنقل سجل الدردشة الخاص بهم بسلاسة من هاتف إلى آخر دون الحاجة إلى نسخ احتياطية أو خدمات سحابية، حيث تعمل هذه الميزة الجديدة على تبسيط عملية نقل سجل محادثات واتساب، مما يسهل على المستخدمين التبديل إلى هاتف جديد دون فقدان محادثاتهم وملفات الوسائط القيمة.

يسمح تطبيق واتساب الآن لمستخدمي أندرويد و iOS بنقل سجل الدردشة الخاص بهم، إلى جانب مرفقات الوسائط، بين الهواتف التي تعمل بنفس نظام التشغيل، ففي السابق، كانت خدمة المراسلة الفورية تقدم خيار النسخ الاحتياطي لسجل الدردشة لتخزينه أو تحميله على السحابة، ولكن هذه الطريقة الجديدة تبسط العملية باستخدام رموز QR.

كيفية نقل محادثات واتساب من هاتف لآخر؟

لنقل سجل محادثات واتساب عبر رمز الاستجابة السريعة، يحتاج المستخدمون إلى التأكد من أن هواتفهم القديمة والجديدة مجهزة بالبرامج اللازمة، بالنسبة لمستخدمي أندرويد بدءا من الإصدار Android 6 والإصدارات الأحدث، ويجب على مستخدمي iOS التأكد من أن لديهم إصدار WhatsApp 2.23.9.77 أو إصدار أحدث مثبتا على أجهزة آيفون القديمة والجديدة.

- نقل سجل محادثات واتساب على أندرويد:

1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك القديم.

2. انتقل إلى "مزيد من الخيارات" > "الإعدادات" > "الدردشات" > "نقل الدردشة" وانقر على "ابدأ".

3. على الهاتف الجديد، قم بالتسجيل على واتساب باستخدام نفس رقم الهاتف.

4. حدد "ابدأ" لنقل سجل الدردشة من الهاتف القديم.

5. امنح الأذونات اللازمة لمسح رمز الاستجابة السريعة بجهازك.

6. ستبدأ عملية النقل بمجرد إنشاء الاتصال.

7. بمجرد استيراد الدردشة، اضغط على "تم".



- نقل سجل محادثات واتساب على أجهزة آيفون:



1. على جهاز آيفون القديم، افتح تطبيق واتساب.

2. انتقل إلى "الإعدادات" > "الدردشات" > "نقل الدردشات إلى iPhone" ثم اضغط على "ابدأ".

3. على هاتفك الجديد، قم بتثبيت واتساب وقم بالتسجيل باستخدام رقم هاتفك.

4. حدد "متابعة" في "نقل سجل الدردشة إلى آيفون".

5. استخدم كاميرا هاتفك القديم لمسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على جهازك الجديد.

6. بعد اكتمال عملية النقل، ستحتاج إلى إعداد ملف التعريف الخاص بك.