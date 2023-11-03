تخلص منها بـBlock.. كيفية حظر الأرقام غير المرغوب فيها على واتساب

يعد حظر الأرقام غير المرغوب فيها على واتساب WhatsApp، حلا عمليا للحفاظ على خصوصيتك والتخلص من الارقام المزعجة إلى الأبد، سواء كنت تتعامل مع رسائل غير مرغوب فيها، أو رسائل مضايقة، أو ترغب ببساطة في قطع التواصل مع جهة اتصال ما، فإن التطبيق يوفر طريقة بسيطة لحظر الأرقام.

سنوضح لك فيما يلي، كيفية حظر الأرقام غير المرغوب فيها على واتساب بشكل فعال، مما يسمح لك بالتحكم في تجربة المراسلة الخاصة بك والاستمتاع بتفاعل أكثر سلاما وأمانا على المنصة.

كيفية حظر الأرقام غير المرغوب فيها على واتساب



هناك طريقتان يمكنك من خلالهما حظر الأرقام غير المرغوب فيها على واتساب، اتبع الخطوات التالية لـ حظر رقم أي شخص على واتساب بسهولة:

الطريقة الأولى:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك، وانتقل إلى الدردشة الخاصة بالرقم غير المرغوب فيه.

الخطوة الثانية: اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الدردشة.

الخطوة الرابعة: اضغط على المزيد More> ثم حظر Block.

الخطوة الخامسة: اضغط على “حظر” مرة أخرى للتأكيد.

الطريقة الثانية:

1. افتح تطبيق واتساب وانتقل إلى الإعدادات Settings> ثم الخصوصية Privacy> ثم جهات الاتصال المحظورة Blocked contacts.

2. انقر فوق إضافة Add.

3. ابحث عن الرقم غير المرغوب فيه إذا كانت قد قمت بحفظه على هاتفك، واضغط عليه لتحديده، أو يمكنك أدخال الرقم يدويا.

4.اضغط على حظر للتأكيد.

ويشار إلى أن تطبيق واتساب، يسمح لمستخدميه أيضا بإسكات المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، ووفقا للشركة، تم تصميم ميزة Silence Unknown Callers لتوفر للمستخدمين خصوصية محسنة وإدارة المكالمات، وهي بمثابة دفاع فعال ضد البريد العشوائي وعمليات الاحتيال والمكالمات الواردة من أرقام غير مألوفة، مما يساعد على حمايتك من الضرر المحتمل.

ومع هذه الميزة، لن تعطلك المكالمات الواردة من أرقام مجهولة بصوت رنين، ولكن سيتم تسجيلها في قائمة المكالمات الخاصة بك في حالة إثبات أن المتصل ذو أهمية.