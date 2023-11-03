عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تخلص منها بـBlock.. كيفية حظر الأرقام غير المرغوب فيها على واتساب

واتساب
واتساب

يعد حظر الأرقام غير المرغوب فيها على واتساب WhatsApp، حلا عمليا للحفاظ على خصوصيتك والتخلص من الارقام المزعجة إلى الأبد، سواء كنت تتعامل مع رسائل غير مرغوب فيها، أو رسائل مضايقة، أو ترغب ببساطة في قطع التواصل مع جهة اتصال ما، فإن التطبيق يوفر طريقة بسيطة لحظر الأرقام. 

سنوضح لك فيما يلي، كيفية حظر الأرقام غير المرغوب فيها على واتساب بشكل فعال، مما يسمح لك بالتحكم في تجربة المراسلة الخاصة بك والاستمتاع بتفاعل أكثر سلاما وأمانا على المنصة.

 

سر رسالة من إسرائيل تخترق واتساب في مصر

لـ آيفون فقط.. واتساب يطرح ميزة جديدة طال انتظارها

 

كيفية حظر الأرقام غير المرغوب فيها على واتساب


هناك طريقتان يمكنك من خلالهما حظر الأرقام غير المرغوب فيها على واتساب، اتبع الخطوات التالية لـ حظر رقم أي شخص على واتساب بسهولة:

الطريقة الأولى:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك، وانتقل إلى الدردشة الخاصة بالرقم غير المرغوب فيه.
الخطوة الثانية:  اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الدردشة.
الخطوة الرابعة: اضغط على المزيد More> ثم حظر Block.
الخطوة الخامسة: اضغط على “حظر” مرة أخرى للتأكيد.

الطريقة الثانية:

1. افتح تطبيق واتساب وانتقل إلى الإعدادات Settings> ثم الخصوصية Privacy> ثم جهات الاتصال المحظورة Blocked contacts.
2. انقر فوق إضافة Add.
3. ابحث عن الرقم غير المرغوب فيه إذا كانت قد قمت بحفظه على هاتفك، واضغط عليه لتحديده، أو يمكنك أدخال الرقم يدويا.
4.اضغط على حظر للتأكيد.

ويشار إلى أن تطبيق واتساب، يسمح لمستخدميه أيضا بإسكات المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، ووفقا للشركة، تم تصميم ميزة Silence Unknown Callers لتوفر للمستخدمين خصوصية محسنة وإدارة المكالمات، وهي بمثابة دفاع فعال ضد البريد العشوائي وعمليات الاحتيال والمكالمات الواردة من أرقام غير مألوفة، مما يساعد على حمايتك من الضرر المحتمل. 

ومع هذه الميزة، لن تعطلك المكالمات الواردة من أرقام مجهولة بصوت رنين، ولكن سيتم تسجيلها في قائمة المكالمات الخاصة بك في حالة إثبات أن المتصل ذو أهمية.

واتساب WhatsApp حظر الأرقام الارقام المزعجة حظر ارقام واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

بيان عاجل من حركة حماس ردا على مجــزرة مستشفى الشفاء

سر رسالة من إسرائيل تخترق واتساب في مصر

بيان عاجل من إسماعيل هنية بعد قصف مستشفى الشفاء

تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك .. تفاصيل

البنزين والدولار والأجور.. 3 قرارات حكومية عاجلة| ماذا ينتظر المصريين في نوفمبر؟

تثبيت الفائدة ورفع أسعار البنزين| حقيقة زيادة أجرة المواصلات وتذاكر مترو الأنفاق.. ومفاجأة بشأن الذهب

خبر سار لـ جماهير الأهلي بشأن مهاجم الفريق.. فيديو

موضوعات متعلقة

موبايل Realme GT Neo 3 يتلقى أندرويد 14 من ريلمي

خصم تاريخي.. اشتري أرخص موبايلات سامسونج بسعر مخفض

لعشاق السفر.. أفضل تطبيقات البوصلة على أندرويد في 2023

اشتريه بسرعة.. خصم 4255 جنيها على موبايل سامسونج Galaxy A33

بإمكانات جبارة.. الكشف عن مواصفات سلسلة فيفو iQOO 12

نفد المخزون في 4 ساعات.. شاومي تكتسح الأسواق بسلسلة Xiaomi 14

بـ3700 جنيه فقط.. هاتف 5G جديد يتحدى بمواصفاته أفضل هواتف أندرويد

أسطورة الكاميرا.. مقارنة بين هواوي Mate 60 Pro وشاومي Xiaomi 14 Pro

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يعترف باستهداف سيارة الإسعاف بـ مجمع الشفاء الطبي في غزة

الصحة : وصول مجموعة من الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر

تيار الاستقلال الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوز كل الحدود| فيديو

القمر يجاور النجم بولوكس العملاق فى مشهد بديع بالسماء طوال الليل

صفعتان على وجه الكيان| استقالة إسر.ائيلية بسبب "فشل نتنياهو".. وأنجلينا جولي توجه ضربة لجيش الاحتلال

الأرصاد تعلن خبرًا مهمًا بشأن تأثر مصر بالعاصفة سيارا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحلبة وراء رائحة العرق الكريهة.. أسباب لن تتوقعها

بلوك كاجوال.. أسيل عمران في إطلالة ناعمة على إنستجرام  

طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص| شهية و لذيذة

بفستان من الجلد.. شمس الكويتية تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

سر خطير.. يكمن في رسالة من إسرائيل تخترق واتساب المصريين بهذة الطريقة

بعد يومين من زفافها.. قصة وفاة عروس الشرقية الحزينة / فيديوجراف

إخلاء سبيل مذيعة.. قرارات جديدة بحق المشاركين في حفل المنصورية

احسب مرتبك بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ