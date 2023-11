Dubai Airshow 2023.. مصر للطيران تعقد اجتماعات تنسيقية مع شركاء الصناعة حول العالم

شاركت مصر للطيران خلال فعاليات معرض Dubai Airshow 2023 والذى أقيم خلال الفترة من 13 حتى 17 نوفمبر الجارى،

بوفد يضم قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران وشركة الصيانة والأعمال الفنية وشركة الخدمات الأرضية وشركة الخطوط الجوية وأكاديمية التدريب ، حيث تم عقد العديد من الإجتماعات مع شركات مصنعى الطائرات وإيجار الطائرات ومصنعى المحركات ومقدمى الخدمات الأرضية و مسوقي ووكلاء رحلات الطيران العارض و شركات تكنولوجيا التدريب لبحث سبل التعاون المختلفة بين مصر للطيران وتلك الشركات.

حيث التقى قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران بشركات الإيجار العالمية ومنها شركة Avilease و Sky lease و SMBC وCDB و Macquarie و BOD Aviation لبحث أوجه التعاون مع تلك الشركات فى ضوء خطة مصر للطيران لإحلال وتجديد أسطولها الجوى، كما تم عقد لقاءات مع عدد من الشركات المصنعة للمحركات ومنها Rolls-Royce و GE و CFM لمناقشة أليات تنفيذ العقود المبرمة لتقديم صيانة المحركات لعدد من طائرات مصر للطيران، ودراسة توقيع عقود جديدة لتقديم رعاية شاملة فى ضوء إنضمام الطائرات الجديدة التى تعاقدت عليها مصر للطيران مؤخراً من طراز A350-900 و B737-8 max، بالإضافة إلى عقد إجتماع مع شركة Collins لمناقشة مشروع إحلال وتجديد مقاعد درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية لطائرات الشركة من طراز B737-800 فضلاً عن مقاعد درجة رجال الأعمال من طراز A350 -900.



كما إلتقي قطاع التخطيط وأكاديمية مصر للطيران للتدريب بكلٍ من CAF و L3 Harris و Flight safety لدراسة إمكانية التعاون لتزويد أكاديمية مصر للطيران بأحدت أجهزة الطيران التمثيلي من الطرازات التى تعاقدت عليها الشركة مؤخراً بالإضافة إلى سبل التعاون المشترك بين الأكاديمية وتلك الشركات في مجالات التدريب والتكنولوجيا.

وعقدت أكاديمية مصر للطيران للتدريب أيضا عدة إجتماعات مع مجموعة من الشركات الرائدة فى التكنولوجيا لمناقشة أوجه التعاون في مجالات متعددة ومنها إستخدام تكنولوجيا الواقع الإفتراضي virtual reality في مجال التدريب وخاصة تدريب مستخدمي المعدات الأرضية ومنها شركة FlyBy و شركة Unigine البولندية و شركة Vive و شركة Leaders بهذا الخصوص، بالإضافة إلى شركة Aviotek بشأن تقديم خدمات في مجال تطبيق نظام إلكتروني TMS وذلك في إطار رؤية التحول الرقمي التى تنتهجها الأكاديمية، وكذلك تم عقد لقاءات في مجال تبادل الخدمات التدريبية مع شركة Latitude وأكاديمية قطر لعلوم الطيران وشركة FAIR وشركة ASE Group ، هذا إلي جانب عقد إجتماع مع شركة AIRBUS لمناقشة سبل التعاون في مجالات الصيانة والتدريب.

وعقدت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إجتماعات عديدة مع عملاء حاليين ومحتملين بهدف تمديد التعاقد أو عقد اتفاقيات جديدة لتقديم خدمات صيانة وعمرة الطائرات والمحركات مثل شركة فلاي بغداد وشركة Global Aviation Airlines العراقية وشركة Air Sial الباكستانية بالإضافة إلى عدد من موردي قطع غيار الطائرات ومقدمي خدمات الصيانة بالخارج لبحث تأمين تشغيل أسطول مصر للطيران، ومن بين الشركات المذكورة لوفتهانزا تكنيك الألمانية وTriangle و Collins Aviation وOEM Services الموردة لقطع الغيار وThales و MTU و SR Technics و Aerfin وAir France KLM M&E وغيرها من الشركات المشاركة بفعاليات المعرض.

أما فيما يخص الخدمات الأرضية، فقد إلتقت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بكلٍ من شركة الإتحاد للخطوط الجوية وشركة Etihad aviation services EAS مقدمة الخدمة لطرازات مصر للطيران بمطار أبو ظبى وذلك فى إطار المناقشات لتجديد التعاقدات لتقديم الخدمة الأرضية بمطار القاهرة ومطار أبوظبى بما يخدم مصلحة الشركتين، بالإضافة إلى عقد إجتماع مع الخطوط الجوية الإماراتية لبحث سبل التعاون فى المجالات المختلفة فضلاً عن تجديد تعاقد الخدمة الأرضية لرحلات الخطوط الإمارتية في مصر.

ومن جانب أخر ، عقد ممثلو شركة مصرللطيران للخطوط الجوية إجتماعات مكثفة مع كبري الشركات من مسوقي ووكلاء رحلات الطيران العارض حول العالم للتعاون مع مصرللطيران في تشغيل سلاسل رحلات خاصة بأسعار تنافسية تلبي رغبات العملاء وتتكامل مع شبكة الخطوط المنتظمة للناقل الوطني لتنشيط حركة السياحة الوافدة من عدة دول من بينها روسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وغيرها بالإضافة إلي تنظيم رحلات خاصة لنقل المشاركين من المنتخبات والجماهير في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار يناير 2024، ومن بين هذه الشركات

Air charter services ,Lunajets group, charter advisor,

The private aviation ,Chapman freeborn aviation,fly world jet aviation, jetex, May Fair jets ,LCT, Sky luxe aviation,Swiss group international, NDC portal,jet.ge, National Charter, Nabla Mobility , Leading Charter Technologies, Avion express,Aero transport consultant, aviation & forwarding solutions ,and Skyllence.