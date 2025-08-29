الداخلية تكشف حقيقة تحميل سيارة نقل بالكـ لاب النافقة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الادعاء بقيام قائد سيارة ربع نقل بوضع كـ لاب نافقة بصندوق السيارة حال سيره بمحور 26 يوليو بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق-مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة).

وباستدعاء مالك السيارة ومواجهته أقر بأن السيارة كانت محملة بكمية من جلود الماشية التى يتم تجميعها من السلخانات وتخزينها بمخزن الجلود المملوك له، وأقر قائد السيارة بقيامه بتوصيل تلك الجلود لمالك إحدى المدابغ بمحافظة القاهرة، وتم فحص المخزن والمدبغة المشار إليهما وتبين عدم احتوائهما على حيوانات نافقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.