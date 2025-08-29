قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
8 ملايين طن.. إجراءات عاجلة من الحكومة لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان
الكرملين: عملية التفاوض بشأن أوكرانيا غير نشطة الآن
الصادرات الجوية بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة النادرة
آخرها زيارة بن زايد للقاهرة| رسائل ثقة إماراتية تعزز الشراكة الاقتصادية وتفتح آفاق استثمارية جديدة لمصر
هتاخد شقة أو محل.. شروط تخصيص الوحدات البديلة بالإيجار القديم
تسريع مشروعات 3 قطاعات حيوية.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات حاسمة للحكومة
وراء كل تأخير ستر.. خطيب المسجد النبوي: ربَّ حرمانٍ فيه نجاة والرضا سرّ السعادة
خطيب مسجد العلي العظيم: على المسلم أن يكون هينا لينا في التعليقات بالسوشيال ميديا
الوطنية للانتخابات تتسلم نتائج الإعادة بمجلس الشيوخ.. والنتيجة4 سبتمبر
أحمد شوبير ينعي وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالأهلي
جيش الاحتلال يعلن العثور على جثة المحتجز في غزة إيلان فايس
أزمة استدعاء فورد تتوسع أكثر من 314 ألف سيارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة تحميل سيارة نقل بالكـ لاب النافقة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الادعاء بقيام قائد سيارة ربع نقل بوضع كـ لاب نافقة بصندوق السيارة حال سيره بمحور 26 يوليو بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق-مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة).

وباستدعاء مالك السيارة ومواجهته أقر بأن السيارة كانت محملة بكمية من جلود الماشية التى يتم تجميعها من السلخانات وتخزينها بمخزن الجلود المملوك له، وأقر قائد السيارة بقيامه بتوصيل تلك الجلود لمالك إحدى المدابغ بمحافظة القاهرة، وتم فحص المخزن والمدبغة المشار إليهما وتبين عدم احتوائهما على حيوانات نافقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجيزة الداخلية الكلاب النافقة مقطع فيديو كلاب نافقة محور 26 يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

حديقة حيوان الجيزة

بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

ترشيحاتنا

عبير الاباصيري

لم يستدل على أهلها… وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

مهرجان مراكش

بونغ جون هو رئيس لجنة تحكيم مهرجان مراكش 2025

خالد جلال

حفلات صيف المسرح.. اليوم على الألفي.. وغدا الفنون الشعبية بساحة الهناجر

بالصور

بقوة 700 حصان.. شاهد أحدث سيارة آودي.. صور

آودي
آودي
آودي

ضبط مصنعات لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

أزمة استدعاء فورد تتوسع أكثر من 314 ألف سيارة

فورد
فورد
فورد

عملاق صناعة المكانس الكهربائية تستعد لإطلاق أسرع سيارة في العالم

مكانس وسيارات
مكانس وسيارات
مكانس وسيارات

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد