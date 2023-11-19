أطفال مجمع الشفاء الخدج ينتقلون إلى مستشفى الهلال الأحمر الإماراتي برفح |صور

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" بأن الأطفال الفلسطينيين الخدج انتقلوا من مجمع الشفاء الطبي بغزة إلى مستشفى الهلال الأحمر الإماراتي التي أقيمت في رفح المصرية.

ونشرت الوكالة الفلسطينية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، صورا للأطفال الخدج وهم داخل الحضانات ويتلقون الرعاية.

وأكد الناطق باسم الهلال الأحمر في غزة، أن طواقم الإسعاف تمكنت اليوم، الأحد، بتنسيق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من إخلاء 32 طفلا من الخدج في مستشفى الشفاء ويجرى نقلهم إلى الجنوب تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفى الإماراتي في رفح.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر إن الحالة الإنسانية أكثر صعوبة والسوق المحلي بات جافا كليا من المواد الغذائية.

يأتي هذا وسط أنباء عن جهود فلسطينية مصرية لإخراج 36 طفلاً من الخدّج لتلقي العلاج في مصر خشية موتهم اختناقا بسبب انقطاع الأوكسجين.