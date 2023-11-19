لمجرد أنه يصرخ..شاب فلسطيني يسرد ماذا فعل جندي بجيش الاحتلال أثناء النزوح

حكى مجد المدهون، رسام فلسطيني شاب، موفقين مأساويين نقلًا عن فلسطيني نازح من شمال قطاع غزة إلى جنوبها.



قال الرسام الفلسطيني: "مساء الخير، فيه شخص من الشمال اللي كانوا نازحين على الجنوب بيحكي لي كانوا ماشين والجثث مرمية على الأرض، وممنوع أي حدا يطلع عليهم وإلا يطخوا عليهم الجنود" .

تابع الرسام الفلسطيني: "بس من المشاهد اللي قالي مستحيل أنساها إنه كانت أم معها طفلها الرضيع، كان بيعيط، الجندي ما استحمل صوت الرضيع فطخه وقال هرميه وضل يتمشي أنتم متخيلين لوين، خليكم ساكتين واوعو تتحركو لسمح الله ، ربنا معنا وربنا حامينا".

غزة اليوم

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بارتكاب الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة اليوم الأحد في غزة.



وذكرت التقارير الصحفية بقيام الاحتلال بمجزرة في منطقة أبو اسكندر غرب شارع الجلاء.



ونبهت أن الاحتلال قصف عدة منازل تتواجد بجوارها محطة تحلية مياه وأثناء اكتظاظ المواطنين لتعبئة المياه تم القصف.

ولم يتم حصر الضحايا بعد.