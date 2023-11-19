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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعبنا.. رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهدت معظم عائلتها.. فيديو

رسالة مؤثرة من طفلة
رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهدت معظم عائلتها

بدموع غزيرة وبكاء هستيري ظلت طفلة فلسطينية تبكي موجهة رسالة مؤثرة من احدي المناطق بقطاع غزة إلى العالم إثر تطورات الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، فلسطين.

قالت الطفلة الفلسطينية ريزان أحمد، من حي التفاح بمدينة غزة  في رسالتها: “أنا شو بحكي، كاتبين إنه إسرائيل دول ديمقراطية على حسابها، وين ديمقراطية، قتلوا والدي ووالدتي واخويه وزوجة اخويه واخويه عريس واختي، حرام عليكم  احنا تعبنا، وسابوا لي أخت طفل واخواتي اللي انصابوا”.

غزة اليوم 

أكدت رياض المالكي وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الحرب على قطاع غزة يشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة وتصعيد ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين.

وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، من مغبة ارتكاب جيش الاحتلال للمزيد من المجازر الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

 

وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن الهدف من ذلك القضاء على أي وجود للمواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق وإجبار مئات آلاف المواطنين الذين رفضوا النزوح عن منازلهم إلى تركها أو يلقون مصيرهم بالموت المحقق جراء قصف آلة الحرب الإسرائيلية العشوائي.

ورأت الخارجية الفلسطينية، أن جرائم الإبادة الجماعية هي سياسة اسرائيلية رسمية يتبعها جيش الاحتلال لتحقيق اهدافه في ضرب واستهداف جميع مكونات الحياة المدنية الفلسطينية شمال قطاع غزة بما في ذلك المستشفيات ودور العبادة والمدارس بما فيها مدارس الايواء التابعة للاونروا.

غزة فلسطين غزة اليوم

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