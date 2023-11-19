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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقتها علي التعديلات ..

برلمانية تحذر من حدوث فجوة بين نصوص تعديلات قانون التصالح والتطبيق العملى

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب

أعلنت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، الموافقة على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، و قالت النائبة مرثا محروس، أن القانون يستجيب لطلبات المواطنين ،محذرة من حدوث فجوة بين نصوص القانون و التطبيق العملي على أرض الواقع.


و طالبت النائبة النائبة مرثا محروس بسرعة إصدار التراخيص الجديدة و المصالحات وأن تظهر التسهيلات في التطبيق العملي لمشروع القانون، كما وجهت خلال الجلسة العامة “ رسالة للمواطنين بعد ارتكاب مخالفات جديدة”.


وتتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

مخالفات البناء التراخيص الجديدة مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب تعديلات قانون التصالح

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