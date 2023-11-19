الغرفة التجارية بالإسماعيلية تدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

دعا المهندس عاطف عثمان رئيس لجنة الصناعة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية ومستشار أمين عام حزب حماة الوطن بالإسماعيلية، جميع المواطنين المصريين، إلى ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، والاحتشاد أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بالأصوات فى صناديق الاقتراع للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكى نرد على جميع المتربصين بالوطن، ونبعث رسالة للعالم بأن الشعب المصري على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية.

وقال عاطف عثمان، إن الغرف التجارية بالإسماعيلية تعلن تأييدها للرئيس السيسي في الانتخابات، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة، إيمانا بالدور الوطني الكبير الذي يقدمه فى خدمة الوطن وتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اللحظات الأولى لتوليه المسئولية عمل بإخلاص وشرف من أجل النهوض بالدولة المصرية حيث نجح فى تثبيت أركان الدولة بعد القضاء على الإرهاب والمؤامرات التى استهدفت أمن واستقرار الوطن، وفى مسار متوازٍ توالت مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى كانت بمثابة نقطة الانطلاق لتحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات.

وأوضح المهندس عاطف عثمان ، أنه على مدار 10 سنوات، حمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على عاتقه هموم المصريين وتحقيق حلم توفير حياة كريمة للشعب المصري، حيث تحققت معجزة القضاء على العشوائيات، بعد تطوير 380 منطقة عشوائية خطرة، وبناء مناطق سكنية حضارية تليق بالمواطنين، واعتبار أن توفير سكن كريم، حق من حقوق الإنسان، فضلا عن تنفيذ مبادرة " حياة كريمة" التى تمثل أكبر مبادرة إنسانية لتطوير الريف المصري والتى تسهم فى توفير حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن، إضافة إلى شبكة طرق عالمية، وتطوير منظومة التعليم والصحة.



الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد مستشار أمين عام حزب حماة الوطن بالإسماعيلية، أنه في ظل هذا الظرف التاريخي، والتحديات الإقليمية والدولية، التى تهدد أمننا القومي، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الرجل الأنسب لهذه المرحلة، وأن اصطفاف الشعب المصري بمختلف فئاته وانتماءاته السياسية خلف القيادة السياسية؛ ضرورة وطنية ملحة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.