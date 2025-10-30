قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتأهل لنهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين بالفوز على إسبانيا
شريف عامر: المجتمع الدولي بات يتعامل مع ما يجري في دارفور كأزمة إنسانية كبرى
رفع درجة الاستعداد القصوى بمطاري سفنكس والقاهرة قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير
إنجاز تاريخي.. منتخب الناشئين يهزم إسبانيا ويتأهل إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد
عقوبة ضد الزمالك بسبب غياب يانيك فيريرا عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة البنك الأهلي
مليونية في حب أبو العينين.. الآلاف في الليلة الختامية لمولد الدسوقي بكفر الشيخ
محطم نفسيا.. جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد عودته من غزة
إصابة مصطفى شلبي بتمزق في العضلة الخلفية بعد مواجهة الزمالك والبنك الأهلي
مؤتمر حاشد للقائمة الوطنية بالجيزة.. أبو العينين: الحضور الجماهيري الكبير يؤكد أن المصريين سيقولون كلمتهم للمستقبل.. ومصطفى بكري: كلنا خلف الرئيس السيسي
2 مليون جنيه تعويض.. إحباط محاولتين لتهريب أدوية وسجائر أجنبية بميناء نويبع
موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات
بعد فيديو غير لائق.. عقوبة تنتظر الزوج السري للفنانة رحمة محسن
أخبار البلد

رفع درجة الاستعداد القصوى بمطاري سفنكس والقاهرة قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير

نورهان خفاجي

استكملت وزارة الطيران المدني استعداداتها الشاملة لإستقبال الوفود الرسمية وضيوف مصر القادمين من مختلف دول العالم للمشاركة في هذا الحدث التاريخي الفريد الذي يُجسد عظمة مصر وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل الموافق الأول من نوفمبر ٢٠٢٥.

وتُنفذ الوزارة خطة تشغيل متكاملة بمطاري سفنكس والقاهرة الدوليين، في إطار تنسيق وتعاون تام مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث تم تشكيل فرق ميدانية من قيادات الوزارة وشركاتها التابعة لمتابعة تنفيذ  خطة التشغيل بما يضمن أعلى مستويات الدقة والإنسيابية والتكامل بين جميع الجهات، لخروج الحدث بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانة مصر وريادتها على الساحة الدولية.

كما ستُنقل فعاليات ومراسم افتتاح المتحف المصري الكبير مباشرة عبر شاشات العرض في مطار  القاهرة الدولي ومطار سفنكس الدولى وجميع المطارات المصرية، لتعيش صالات السفر والوصول أجواء هذا الحدث الوطني التاريخي بالتزامن مع الاحتفال المقام بمنطقة الأهرامات، في مشهد احتفالي يعكس فخر المصريين بهذا الإنجاز العظيم.

ويُعد مطار سفنكس الدولي البوابة الجوية الأقرب إلى موقع المتحف، حيث تم رفع كفاءة الصالات ومناطق الخدمة، وتحديث الأنظمة الأمنية والتكنولوجية، مع إبراز الهوية البصرية المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة في التصميمات الداخلية للمطار، كما تم وضع شاشات ضخمة داخل صالة السفر ولأول مرة في المطارات المصرية للتسهيل علي الراكب لمعرفة رحلته داخل وخارج صالات السفر، بالإضافة إلى أنه تم تطوير صالة كبار الزوار وتخصيص ترمك للطائرات الرسمية والخاصة، لضمان إنسيابية حركة الطائرات واستقبال ضيوف مصر في أجواء متميزه تليق بقيمة الحدث العالمي.

وفي الوقت ذاته، رفع مطار القاهرة الدولي درجة الإستعداد القصوى بجميع مباني الركاب (1، 2، 3، و4) لإستقبال كبار الزوار والوفود الرسمية وضيوف مصر من مختلف الدول،من خلال تنفيذ خطة تطوير شاملة ، حيث تم تجهيز كاونترات مخصصة للوفود القادمة، ووضع بانرات تعريفية متعددة اللغات عن المتحف المصري الكبير، فضلًا عن تشكيل فرق عمل إضافية فى كل التخصصات لتسهيل اجراءات السفر والوصول للوفود المشاركة؛ لاسيما زيادة فرق العمل من منسقي الصالات والعلاقات العامة داخل مباني الركاب، لتأمين التشغيل وتقديم الدعم الفوري عند الحاجة، ضمن خطة شاملة تعكس جاهزية وكفاءة منظومة قطاع الطيران المدني  في إدارة الأحداث الكبرى، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي عن المتحف على شاشات المطار، وتشغيل الشاشة العملاقة (5D) أمام مبنى الركاب رقم (2) لبث مراسم الافتتاح مباشرة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية تجسد عظمة مصر وحضارتها، مشيرًا إلى أن مشاركة الوزارة في هذا الحدث تأتي في إطار دورها الوطني لتقديم تجربة سفر استثنائية لضيوف مصر من أنحاء العالم المختلفة .

وأوضح الحفني أن مطار سفنكس الدولي أصبح نموذجًا للمطارات الحديثة القريبة من المقاصد السياحية الكبرى، حيث تم تصميمه ليكون واجهة حضارية تليق بعظمة المتحف ومكانة مصر الدولية، مؤكدًا أن الجهود المبذولة تعكس روح التعاون بين أجهزة الدولة لتحقيق صورة مشرفة أمام العالم.

كما أكد وزير الطيران المدني أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الملاحة الجوية في ضمان انتظام حركة الطيران عبر  الأجواء المصرية، مشيرًا إلى أن منظومة الملاحة الجوية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في دعم انسيابية الرحلات وتنسيق الحركة الجوية بكفاءة عالية، بما يضمن استمرار مستويات الأمان والسلامة على مدار الساعة.

كما أشار وزير الطيران المدنى إلى أن شركة مصر للطيران هى الناقل الرسمي للإحتفالية مما يعكس دورها المحوري ومكانتها الوطنية في الفعاليات والأحداث الهامة ودعمها للجهود التنظيمية والتنسيقية للحدث ، من خلال نقل وإستقبال عدد من الوفود الرسمية المشاركة  على متن رحلاتها الجوية،  وتقديم  كافة وسائل الراحة لضيوف مصر .. فضلًا عن قيامها بحملة دعائية وترويجية عن المتحف وقيمته الحضارية على متن أسطولها الجوي ومن خلال مكاتبها الداخلية و الخارجية.

مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تضع راحة المسافر في مقدمة أولوياتها، وتحرص على أن تكون المطارات المصرية واجهات حضارية تعكس ما وصلت إليه الدولة المصرية من تقدم في مجالات النقل الجوي والملاحة والخدمات اللوجستية والسياحية .
 

