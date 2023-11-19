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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تدريب 2777 مدير مدرسة ومعلما ببرنامج الوعي المجتمعي وقيم المواطنة بالفيوم

وكيلة وزارة التعليم
وكيلة وزارة التعليم اثنتء تفقد التدريب

تابعت اليوم الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تدريب دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى طلاب المدارس في ضوء التحول الرقمي، حيث أكدت على أهمية البرنامج التدريبي ، مع ضرورة نقل ما تم التدريب عليه إلى المعلمين بالمدارس حتى يأتي بثماره على أبنائنا طلاب المدارس  ، تم تنفيذ البرنامج التدريبي بالتعاون بين إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالفيوم ، والأكاديمية المهنية للمعلمين بالفيوم.

 

وتم تدريب 592 مدير مدرسة إبتدائي ، و230 مدير مدرسة إعدادي، و59 مدير مدرسة ثانوي، و40 مدير مدرسة تعليم فني على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالي العدد المستهدف بالتدريب على مستوى المحافظة(مدير مدرسة - معلم - أخصائي إجتماعي - رئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية - أمين إتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية) 2777 متدرب على مستوى المحافظة ، تم توزيعهم على 36 قاعة تدريبية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الفيوم.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى، إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي.

ومدة البرنامج التدريبي، 3 أيام تدريبية خلال الفترة من اليوم الأحد  19 نوفمبر 2024م وحتى الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023م، ويتضمن البرنامج التدريبي، ثلاثة محاور رئيسية (الوعي والمواطنة والتربية الإيجابية وخطة عمل Action plan).

 

جدير بالذكر ، أن البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تلبية متطلبات التنمية المستدامة ، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي ، وبناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه وتنمية مجتمعه.

 

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير للسادة مسئولي التدريب ، ومديري المدارس والمعلمين المشاركين فى حضور البرنامج التدريبي.

 

 

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