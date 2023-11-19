عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.. الكنيست يستضيف أسر الرهائن في غزة غدًا

الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي

يستضيف الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلات الرهائن المحتجزين بقطاع غزة في مؤتمر خاص غدًا، في أول حدث رسمي برعاية البرلمان يضم أسر الأسرى منذ 7 أكتوبر.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تم ترتيب المؤتمر من قبل رئيس الكنيست أمير أوحانا، ومنسقة المعارضة عضو الكنيست ميراف بن آري ورئيس الائتلاف أوفير كاتس، وهو مفتوح لجميع المشرعين.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير أكد أن لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، ستناقش مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، غدا الاثنين، تمهيدًا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.

ودعا المتطرف بن جفير جميع أعضاء اللجنة لدعم قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن جفير، أواخر عام 2022.

وفي مارس الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن جفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

وعبرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

الكنيسة إعدام أسرى فلسطينيين أسرى فلسطينيين إسرائيل الكنيست الإسرائيلي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

عرض رسمي جديد من الشباب السعودي لضم زيزو.. تفاصيل

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

حقيقة تفاوض الأهلي مع عطية الله وإعارة طاهر وحمزة علاء

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة وكندا تبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

إكسترا نيوز: 7 شاحنات وقود أفرغت حمولتها في غزة عبر معبر رفح

الحوثيون يقتادون السفينة المختطفة إلى ميناء الصليف باليمن

Honor تتفوق على سامسونج ..أقوى موبايل للفئة المتوسطة بسعر مميز

أخبار الأهلي والزمالك| حل أزمة القيد في القلعة البيضاء ومدرب جديد..ومفاجأة للأحمر بشأن صفقة يناير

المشاط: الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة تقدر بـ 4.5 تريليون دولار سنويا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبنا.. رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهدت معظم عائلتها.. فيديو

رفقة صديقها.. منة فضالي تستعرض جمالها

علاجات لفطريات الشفاه

لمجرد أنه يصرخ..شاب فلسطيني يسرد ماذا فعل جندي بجيش الاحتلال أثناء النزوح

فيديو

«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

تصريحات صادمة من حسام حسن تجاه عمر كمال: لاعب الأهلي أفضل منه|فيديوجراف

كتبت وصيتي.. فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب طبيب نسي إبرة في جسمها

الأرصاد تحذر وتعطيل الدراسة رسميا.. أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ