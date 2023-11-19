الصحة العالمية: إجلاء 31 طفلاً حديثي الولادة مرضى للغاية من مستشفى الشفاء

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأحد، أنه تم إجلاء 31 طفلاً حديثي الولادة من مستشفى الشفاء شمال غزة، إلى جانب 6 عاملين صحيين و10 من أفراد أسرهم.

وقال تيدروس في منشور على موقع X، إن الأطفال 'المرضى للغاية' تم نقلهم إلى مستشفى الإمارات للأمومة في رفح جنوب غزة، حيث 'يتلقون رعاية عاجلة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة'.

وأضاف: 'يتم التخطيط لمزيد من البعثات لنقل المرضى والعاملين الصحيين المتبقين بشكل عاجل إلى خارج مستشفى الشفاء، في انتظار ضمانات المرور الآمن من قبل أطراف النزاع'.

وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي مصري لشبكة CNN، إنه تم إجلاء أكثر من 20 طفلاً حديثي الولادة من مستشفى الشفاء.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، إن طواقم الإسعاف التابعة لها، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، 'تمكنت من إجلاء 31 طفلا خدجا من مستشفى الشفاء'.

بعض السياق: داهمت إسرائيل أكبر مستشفى في غزة يوم الأربعاء، حيث كان الآلاف من النازحين الفلسطينيين يحتمون إلى جانب المرضى والطاقم الطبي.

ولا يستطيع الأطباء الذين ما زالوا في المستشفى علاج المرضى بسبب القصف العنيف الذي تعرض له الأسبوع الماضي. ويؤدي نقص الوقود ونقص الكهرباء إلى عدم تمكنهم من تشغيل حاضنات للأطفال. توفي مرضى وحدة العناية المركزة والعديد من الأطفال حديثي الولادة في الشفاء في الأيام الأخيرة.

وتزعم إسرائيل أن حماس تستخدم مجمع المستشفيات لأغراض عسكرية، وقد قامت ببناء مركز قيادة تحت المنشأة – وهي ادعاءات رفضتها حماس ومسئولو المستشفى مرارًا وتكرارًا. ولم تتحقق CNN من مزاعم إسرائيل أو حماس.